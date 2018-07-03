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03 Temmuz 2018 12:22

Anıl Koç Altınordu’da

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Altınordu, dış transferde 6.

Anıl Koç Altınordu’da

03 Temmuz 2018 12:22

imzayı Belçika doğumlu Anıl Koç’a attırdı.


Gazişehir FK’dan Sinan Osmanoğlu, Denizlispor’dan Hüseyin Atakan Üner, Manisaspor’dan Mehmet Enes Sığırcı, Bandırmaspor’dan David Deniz Kılınç ve Almanya’nın Viktoria Köln takımından Kemal Rüzgar’ı renklerine bağlayan Altınordu, Anıl Koç’u da transfer etti.


Futbola Belçika’nın Anderlecht takımında başlayan, Charlton, Saint Truiden, FC Eindhoven, Antalyaspor ve son olarak Litvanya kulübü Atlantas’ta forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. “Altınordu, gelişimimi sağlayacağım en iyi kulüp” vurgusu yapan Anıl Koç, “Burada kendimi ispatlayacağım. En iyi katkıyı vermek ve sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırmak istiyorum. Sezon açılışında çok güzel bir tablo yaşandı. Bunun 34. hafta sonuna kadar bu şekilde devam etmesini diliyorum” dedi.




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