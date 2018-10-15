Anıt ağaçlara gençlik aşısı

Kent genelindeki yaşlı ağaçların tedavisi için bilimsel yöntemler uygulayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gazi Bulvarı'ndaki asırlık çınarları da koruma altına aldı. Tramvay seferlerinden sonra başlayıp gece boyunca devam eden çalışmalar, Ekim sonunda tamamlanacak.

Gazi Bulvarı üzerinde yer alan 20 adet çınar ağacını korumak ve bakımını yapmak için kolları sıvayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, asırlık ağaçları zararlı bakterilerden arındırıyor ve çürüyen kısımları özel ilaçlarla tedavi edip böcek tahribatına maruz kalan alanları özel macun ile kapatıyor. Tramvay ulaşımının sona erdiği saatlerde başlayan çalışmaları tempolu bir biçimde sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmaları Ekim ayı sonunda bitirmeyi planlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ayrıca Bayındır, Foça, Bornova, Gaziemir, Karabağlar, Kemalpaşa, Konak, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla'da toplam 50 çınar ağacının restorasyon çalışmalarını yıl sonuna kadar tamamlayacak.

Anıt niteliği taşıyan çınar ağaçlarının bakım ve restorasyon işinin asıl amacının, çürümüş veya çürümeye yüz tutmuş kısımlarını tedavi etmek olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, tehlike arz eden kısımların da güvenilir hale getirilmesiyle ağacın ömrünün uzatılmasını hedefliyor.

Asırlık ağaçlar nasıl korunuyor?

Gazi Bulvarı'ndaki tramvay yapımı sırasındaki kazı ve zeminin stabilleştirmesi çalışmalarının çınar ağaçlarının köklerine zarar vermesinin söz konusu olmadığını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çınar ağaçlarının ilerleyen yaşının ve farklı çevresel etkenlerin bitki sağlığı üzerinde etkili olduğunu dile getirdi. Çınarların, kovuk ve yara ağızlarında bulunan böcekler tarafından saldırıya uğrayarak bakıma muhtaç duruma geldiği kaydeden yetkililer, uyguladıkları bakım yöntemini şöyle anlattı:

"Önce böceklerin oluşturduğu tahribatı temizleyerek, bordo bulamacı ilacı ve koruyucu ilaçla ağacı sterilize ediyoruz. Daha sonra ağacın kuruyan dallarını budayarak bakımını yapıyoruz ve gübreleme işlemiyle de ağacın isteklerini karşılıyoruz. Ayrıca ağacı kök kısmındaki zararlardan korumak için de fumigasyon işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada yapmış olduğumuz işlemler, aynı diş dolgusu gibi düşünülebilir. Amacımız ağacın gençleşmesini sağlamak ve bu doğa değerlerini çocuklarımıza miras bırakabilmek. Restorasyonu tamamlanan çınar ağaçlarında zedelenme işlemlerinin tekrar yenilenmemesi için de ayrıca her yıl kışın gübreleme, yazın da yağlama işlemlerini yapıyoruz. Bakımlarını ihmal etmiyoruz."

Hat üzerinde 930 yeni ağaç

Toplu ulaşım yatırımlarında raylı sisteme öncelik veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin yeşil dokusunun ve ağaçların zarar görmemesi adına tramvay projesinde önemli değişiklikler yapmıştı. Zorunlu olarak yeri değiştirilen ağaç ve ağaççıkların yerine güzergah üzerinde 930 adet yeni ağaç diken Büyükşehir Belediyesi, Şair Eşref Bulvarı'ndaki dut ağaçlarının korunması amacıyla da Konak Tramvay hattı projesinde değişikliğe gitmişti. Gazi Bulvarı'nda ise özel bir hassasiyet gösterilerek ağaçların projeden etkilenmemesine yönelik gerekli tüm önlemler alındı.