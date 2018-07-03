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03 Temmuz 2018 16:40

Anne, canı pahasına yangından çocuklarını kurtardı

İzmir’in Aliağa ilçesindeki 5 katlı bir binanın son katında çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı.

Anne, canı pahasına yangından çocuklarını kurtardı

03 Temmuz 2018 16:40

38 yaşındaki anne, yangında canı pahasına önce çocuklarını daha sonra da kendisini kurtardı.


Yangın, Aliağa ilçesi Kurtuluş Mahallesi 299 Sokak’ta bulunan 5 katlı bir dairenin son katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne S.A. (38) ve çocukları S.A. (12), M.A.(8) ve A.A. (4) ile birlikte kahvaltı yaparken, anne S.A. bir anda yatak odasından diğer odalara doğru dumanların geldiğini fark etti. Bu sırada alevler daireyi kaplarken, yangın sonucu çıkan dumanlar da diğer daireleri etkiledi. Diğer dairelerde bulunan vatandaşlar dumandan dolayı dışarıya çıktı.



Çocuklarını tek tek kurtardı


Bu sırada olay yerine de çok sayıda itfaiye ekibi, doğalgaz ekipleri ve ambulans sevk edildi. Anne S.A., soğukkanlı bir şekilde çocuklarını tek tek yangın alanından çıkardı. Evinin yandığını çalıştığı sırada haber alan baba S.A. (40) hemen olay yerine geldi. Bölgeye gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Evi yanan aile, itfaiye ekiplerinin çalışmasını çaresizce izledi.



Anne sinir krizi geçirdi


Evin büyük hasar aldığını görev çaresiz kadın, sinir krizleri geçirdi. Anne S.A. sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evdeki bazı eşyalar ve yatak odası kullanılamaz hale geldi. Yangında büyük çapta maddi hasarın oluştuğu da ifade edildi.




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