Anne kız el ele zayıfladı

Almanya'dan İzmir'e fazla kilolarından kurtulmak için gelen anne kız obezite ameliyatı ile yeni bir hayata ‘merhaba' dedi.

Kilo vermek için ele ele veren Anne Aliye Bozdağ (52) ile kızı Kadriye Aktaş (29), İzmir Can Hastanesi'ne gelerek obezite ameliyatı oldu. Çocukluğundan beri kilo problemi yaşadığını söyleyen Kadriye Aktaş, kilo problemi sebebiyle yüksek tansiyon hastası olduğunu belirtti. Aktaş;" Kuzenlerim tüp mide ameliyatı olduktan sonra kilo değişimi yaşamaları bana umut oldu. 125 kiloydum ve çok ciddi sıkıntılar çekiyordum. Yüksek tansiyonum vardı" dedi. Üç çocuk annesi Aktaş, çocuklarına sağlıklı, örnek bir anne olabilmek için kilo vermeye karar verdiğini anlattı. Aktaş, "Rahatlıkla koşamıyor hatta ayakkabılarımı bile giymekte sıkıntı çekiyordum. Hareketlerim çok kısıtlı olduğu için çocuklarımla güzel vakit geçiremiyordum" şeklinde konuştu.

"Tansiyon, şeker hastalığı ve bel fıtığım vardı"

52 yaşında 5 çocuk annesi olan anne Aliye Bozdağ ise, 95 kilo olduğunu ve kilo vermek için ameliyat olmaya karar verdiğini anlattı. Bozdağ, fazla kilolarından dolayı tansiyon, şeker ve bel fıtığı hastalıkları olan Bozdağ, "Kendimi kötü hissediyordum, sağlıksızdım. Acılarıma son vermek için ameliyat olmaya karar verdim. Kızım ile birlikte aynı gün ameliyata girdik. Artık bizim için yeni bir dönem başladı" dedi. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serkan Tüğen tarafından ameliyat edilen anne kız; "İkimizde aynı gün ameliyata alındık. Doktorumuz Serkan Beye bizi sağlığımıza kavuşturduğu için çok teşekkür ederiz" dedi.