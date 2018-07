Anneler, çocuk istismarına karşı toplandı

Aliağalı Anneler topluluğu, son günlerde artan çocuk istismarı, tecavüz ve ölümlere karşı tepki göstermek için sosyal medya üzerinden örgütlenerek Demokrasi Meydanı’nda toplandı. Eylemde geçen günlerde kaybolduktan sonra ölü bulunan Leyla Aydemir ve Eylül Yağlıkara’nın resimlerin yer aldığı dövizler taşındı. Ailelerin evlat acısı çekmesini istemediklerini belirten anneler, buna son verilmesi için yetkililere seslendi.

Eylemde konuşan Pedagog ve Aile Danışmanı Sıla Salantur, çocuğa yönelik istismarı çocuğun neden saklamış olabileceği, mahremiyet eğitiminin hangi yaşta ve nasıl verilmesi gerektiği, cinsel istismara maruz kaldığına tanık olan ya da duyan her bireyin bunu ilgili kurumlara iletmenin yasal bir zorunluluk olduğundan bahsederken bu konuda irtibata geçilebilecek kurumlar hakkında bilgi verdi. Salantur ifadelerinde şunlara yer verdi: “Çocuk ölümlerinde yüzde 75’inin faillerinin ebeveynler olduğunu biliyoruz. Bu sayı sizce de çok endişe verici değil mi? Hadi şimdi bir kez daha bakalım dönüp de çocuğumuza. Yeme, içme, bakım ihtiyaçlarını gideriyor muyuz yeterince? ’Matematikten 100 alırsan sana istediğin oyuncağı alırım’ deyip koşullu bir sevgi sunmak yerine ’derslerindeki başarın her ne olursa olsun, hangi mesleği yapacak olursan ol, seni çok seviyoruz, sen çok özelsin’ diyor muyuz? İstismarcılar uzağımızda değil. Şu an çocuğunuzla sokakta birlikte top oynayan ama evde aile tarafından sürekli kötü muamelelere, ihmale, şiddete maruz kalan bir çocuk gelecekte potansiyel bir istismarcı olabilir. Şimdi hayvanlara şiddet uygulayarak yansıttığı öfkesini 20 yıl sonra bir çocuktan çıkaracak. Bugünden sonra tüm çocukları bir daha izleyin. Belki de izlediğiniz şey bir istismarcının çocukluğudur.”

Konuşmasının sonunda yüz boyaları kullanarak yüzünün yarısını siyaha boyayan Salantur, bu dünyayı gök kuşağı renkleriyle donatmanın toplumun elinde olduğunu, çığlıkların susmaması gerektiği dile getirerek yüzünün kalan yarısını renkli kalemlerle boyadı.