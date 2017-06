Anneler doğurdu, babalar yeniden hayata tutundurdu

İzmir’de Yavuz İnan (33) 7 aylık kızı Serra’ya, Şenol Kiraz ise (31) 2 yaşındaki oğlu Ensar’a donör olarak, karaciğer nakliyle evlatlarını hayata döndürdü. Rize’de yaşayan hemşire Meryem Kiraz ile ambulans teknikeri Şenol Kiraz, ikinci çocukları Ensar’ı 14 Kasım 2014’te kucaklarına aldı. İki yaşına kadar sağlıkla büyüyen Ensar’ın cildinin sararmaya başlamasıyla sağlıkçı olan anne-baba doktora başvurdu. Rize’den Trabzon’a gönderilen Ensar’a otoimmmün hepatit tanısı koyuldu. Ensar’ın sağlık durumu iyice ağırlaşınca uçak ambulansla İzmir’e sevk edildi. Nakil kararı alınan Ensar’a babası Şenol Kiraz donör oldu ve 3 ay önce Doç. Dr. Murat Kılıç ve Opr. Dr. Cahit Yılmaz başkanlığındaki ekip tarafından nakil gerçekleştirildi.

Sarılıktan karaciğer nakline

Manisa’da tornacılık yapan Yavuz İnan ile ev hanımı Emel İnan’ın da ikinci çocukları Serra 22 Haziran 2016’da dünyaya geldi. İlk çocukları Ebrar’da (5) yaşamadıkları sarılık sorunuyla karşı karşıya kalan İnan çifti, Serra’yı hastaneye götürdü. Aylarca takip edilip tetkikleri yapılan Serra’nın safra kanallarının tıkalı olduğu saptandı ve siroz tanısı koyuldu. Sağlığı hızla bozulan Serra da karaciğer nakli için İzmir’e getirildi. Ensar’da olduğu gibi Serra’ya da babası Yavuz İnan donör oldu. Doç. Dr. Murat Kılıç ve Opr. Dr. Cahit Yılmaz başkanlığındaki ekip, babadan alınan karaciğer dokusunu minik kıza nakletti.

Mutlu babalar

İki bebeğin de hayatını babaları kurtarırken, Babalar Günü öncesi doktorlarıyla buluşan aileler duygulu anların yaşanmasına neden oldu. Ensar’ın babası Şenol Kiraz, "Oğlumuz elimizden kayıp gidiyordu. O günle bugün arasında dünyalar kadar fark var. Çocuğumu zaman kaybetmeyelim diye uçak ambulansla İzmir’e gönderdiler. Havaalanından ambulansla hastaneye geldik. Tek kuruş ödemeden naklimiz oldu, şimdi de kontrollerimiz oluyor. Oğlumun bu duruma gelmesi bizim için en büyük hediye. Onun gülmesi, konuşması her şeye değer" diye konuştu.

Kızı Serra’nın sağlığına kavuşmasını sağlayan baba Yavuz İnan da duygularını şöyle dile getirdi:

"Zor bir süreç geçirdik, Serra sapsarıydı, halsizdi. İnsanın çocuğunu sağlıklı mutlu görmesi yetiyor, bütün sıkıntılar geçiyor. Bir baba olarak mutluluğumu ifade edemem, yaşayan bilir diyorlar ya öyleyim. Yüzündeki gülücüğü görünce dünyalar babasının oluyor. Çok güzel bir Babalar Günü geçireceğime inanıyorum."

78 babadan çocuğuna nakil gerçekleşti

Öte yandan, 8 yılda 278 bebek ve çocuğa karaciğer nakli yaptıklarını belirten İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli Bölümü Başkanı Doç. Dr. Murat Kılıç, "Çocuklarda karaciğer yetmezliği çok ciddi bir sorun ve hayati tehlike oluşturan bir durum. Karaciğer nakli olmazsa bu çocukların haftalar ya da aylar içinde kaybedilmeleri söz konusu. Karaciğerde, böbrek yetmezliğindeki gibi diyaliz imkan olmadığı için nakil tek şans. Maalesef kadavra bağışlar da yeterli değil. Burada 8 yılda 278 bebek-çocuk nakil oldu. Bunların sadece 18’i kadavradan. Ağırlıklı olarak canlı vericili nakil yapıyoruz. Öncelik annelerde. 104 anne, 78 baba verici oldu. İki çocuğumuzda da babalar verici olmaya uygundu, çocuklarının hayatlarına kurtardı. Canlı vericili nakillerde ülkemiz Avrupa’da birinci durumda. Bu nakiller yüzde 90 kurtulma imkanı sağlıyor" dedi.

"Anneler doğurdu, babalar yaşattı"

Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. sema Aydoğdu da iki bebeğin de ölümden döndüğünü belirterek şu bilgileri verdi:

"Serra, doğuştan safra yolları tıkalı olmasıyla ilgili bir hastalığa sahip. Tüm dünyada bebeklerin en çok karaciğer nakli olmasına neden olan süreç. Türkiye’de de birinci sırada yer alıyor. Tanı gecikirse iki ay içinde siroz olmasına yol açıyor. Dolayısıyla bilier atrezili bebekler ilk 6 ayda, çok hızlı nakil olmaları gerekiyor. Aksi halde karaciğer yetmezliğiyle kaybediyoruz bu bebekleri. Serra’yı annesi dünyaya getirdi, babasının karaciğeriyle de yaşamına devam ediyor. Ensar ise iki yaşına kadar tamamen sağlıklı olan bir çocuk. Birdenbire, nedeni belli olmayan, genellikle mikroplarla ilişkisi olabileceği düşünülen non a, non b, non c hepatit dediğimiz karaciğer iltihaplanması oluyor. Ancak Ensar’ın farklı bir olayı oldu, nakilden sonra bu kez kemik iliği yetmezliğine girdi. Yaptığımız modern tedaviler sonucunda kemik iliği de düzeldi, şu anda babasının karaciğeriyle hayatına devam ediyor. Babalar da çocuklar da sağlıklı ve mutlu."