Anneler Günü’nü piknikte kutladılar

Konak Belediyesi tarafından Sarnıç Piknik Alanında gerçekleştirilen buluşmaya yaklaşık bin 500 kadın katıldı.

Konak Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen otobüslerle piknik alanına getirilen kadınlar, güne spor yaparak başladı. Kursiyer kadınlar eğitmen eşliğinde bu kez çam ağaçlarıyla kaplı alanda spor yaptı. Keyifli geçen aktivite sonrası harcanan enerjiler piknik masalarını dolduran birbirinden lezzetli yemeklerle geri kazanıldı. Konaklı kadınlar evde hazırladıkları yemeklerin yanı sıra Konak Belediyesi’nin kendilerine ikram ettiği döner, pilav ve ayrandan oluşan menü eşliğinde pikniğin tadını çıkardı. Anneler Günü Pikniği yemek sonrası düzenlenen eğlenceli aktivitelerle sürdü.

Çamdibi Bandosu’nun Balkan müziği eşliğinde bol bol dans edip, halay çeken kadınlar, yakan top, voleybol oynayıp adeta çocukluk yıllarına geri döndü. Anneler Günü için hazırlanan panonun önünde hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmeyen kadınlar, gün boyu doyasıya eğlendi.

Annelere en güzel hediye

Günlük yaşamın rutini içerisinde kendilerine vakit ayıramadıklarından yakınan kursiyer kadınlar, düzenlenen piknik sayesinde keyifli bir gün geçirdi. Çam ağaçlarının altında yemeklerini yiyen, çeşitli aktivitelerle günü doyasıya yaşayan kadınlar Anneler Günü öncesi böylesine keyifli bir gün geçirmelerini sağladığı için Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’a teşekkür ederek Başkan Pekdaş’ın da Anneler Günü’nü kutladı.