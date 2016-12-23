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23 Aralık 2016 11:01

Annenin psikolojik durumu çocuğun geleceğini etkiliyor

Annenin psikolojik durumu çocuğun geleceğini etkiliyor

23 Aralık 2016 11:01

Psikiyatri Uzmanı Dr. Haluk Aksu, annelerde doğum sonrası 3 psikolojik tablo ile karşılaşıldığını söyledi. Dr. Aksu, “Doğum sonrasında annede hüzün, depresyon ve psikoz durumları yaşanabiliyor. Çünkü aileye yeni birey katılmasıyla birlikte kadının rolü değişiyor. Beden ve ruh imajındaki farklılıklar ruhsal problemler ortaya çıkarıyor. Bazı durumlar kendiliğinden atlatılsa da, ileri safhada anne kendine veya çocuğuna zarar verebiliyor. Böyle durumlarda anneye hastane ortamında ilaç tedavisi uygulamak zorunda kalıyoruz” dedi.
Medical Park İzmir Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Haluk Aksu, doğum yapan kadınların yarısından fazlasında ‘annelik hüznü’ görülebildiğini anlatarak, “Doğumdan sonraki ilk 10 gün içerisinde ortaya çıkan bu psikolojik durum 2 haftada ortadan kalkıyor. Anne, çocuğa bakamayacağını, ona yetmeyeceğini düşünerek ağlama nöbetleri giriyor. İştahta azalma ve uykusuzluk durumları yaşanıyor. Eğer ilk doğumsa ve anne çok gençse eş ve ailenin desteği ve sevgisiyle bu sorunu aşıyor. Bu dönemde çocuğa yönelik düşünce ve davranışlarda sorun olmuyor. Sadece şaşkınlık kaygı, üzüntü durumları oluşuyor. İlaç tedavisi uygulamıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Genç anneler depresyon yaşayabiliyor”
Doğum sonrası depresyonun doğumdan sonraki 4 hafta içerisinde yaşandığını dile getiren Aksu, “Annenin geçmişinde psikiyatrik bir sorun varsa veya gebelik sorunlu geçmişse doğum sonrası depresyon gelişebiliyor. Üzüntü, uyku düzeninde değişme, iştahta azalma, kendine zarar verme düşünceleri, mutsuzluk ve değersizlik hissi olabiliyor. Tedavide sosyal çevre ve aile desteği çok önemli. Bazı durumlarda ilaç tedavisi önerebiliyoruz. Anne ile çocuğun bağının zayıflamaması için destek veriyoruz. Çünkü çocuğa ilginin yeterli olmaması, ileri dönemde ruhsal ve fiziksel sorunlar ortaya çıkarabiliyor” diye konuştu.

Doğum sonrası psikoz
Medical Park İzmir Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Haluk Aksu, yaşanabilen en büyük sorunun ‘doğum sonrası psikozu olduğunu belirterek şunları söyledi:
“Psikoz, çok nadir görülse de anne gerçeği doğru şekilde değerlendiremez. Duygularda iniş ve çıkışlar, çocuğu kabullenmeme, çocukla ilgili düzünce bozuklukları ve zarar verme isteği görülebilir. Anne gerçek dışı duysal ve işitsel sanrılara kapılabilir. Böyle bir durumda istemesek de anne ve çocuğu bir süre ayırabiliyoruz. Anneyi hastaneye yatırarak gereken tedaviyi uyguluyoruz. Psikoz bin doğumdan 1’inde ortaya çıksa bile çok tehlikeli. Doğumdan sonraki 2 veya 3 hafta sonra kendini gösteriyor ve 2-3 ay sürebiliyor. Ancak tedavi edilmediği durumlarda iyileşme süresi 1 yıla uzuyor."



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