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15 Nisan 2017 10:11

Annenin psikolojik durumu çocuğun geleceğini etkiliyor

Doğumdan hemen sonraki dönemde annede meydana gelen psikolojik değişimlerin, çocuğun geleceğini etkilediğini belirten uzmanlar, bu durumun çocukta fiziksel ve ruhsal sorunlar oluşturarak kalıcı sorunlar bırakabildiğini belirtti.

Annenin psikolojik durumu çocuğun geleceğini etkiliyor

15 Nisan 2017 10:11


Bebek sahibi olmak aileler için mutluluk verse de eve yeni bir bireyin katılışı kadınların önemli bir kısmında zihinsel ve duygusal değişikliklere yol açıyor. Birçok kadın anne olduktan sonra hüzün, kaygı ve ruh halinde değişikliklerle karşılaşıyor. Bu belirtiler ortalama 2 hafta içerisinde herhangi bir tedavi yöntemi kullanılmadan düzeliyor. Ancak az görülen depresyon ve psikozlar ilk 1 ay sonrası ortaya çıkıyor. Eğer tedavi edilmezse 1-2 yıl sürebiliyor.



Kadının rolü değişiyor


Medical Park İzmir Hastanesi Psikiyatri Uzm. Dr. Haluk Aksu, annelerde doğum sonrası 3 tablo ile karşılaşıldığını söyledi. Aksu, "Doğum sonrasında annede hüzün, depresyon ve psikoz durumları yaşanabiliyor. Çünkü aileye yeni birey katılmasıyla birlikte kadının rolü değişiyor. Beden ve ruh imajındaki farklılıklar ruhsal problemler ortaya çıkarıyor. Bazı durumlar kendiliğinden atlatılsa da, ileri safhada anne kendine veya çocuğuna zarar verebiliyor. Böyle durumlarda anneye hastane ortamında ilaç tedavisi uygulamak zorunda kalıyoruz" dedi.



"Annelik hüznünü sevgiyle aşın"


Psikiyatri Uzmanı Haluk Aksu, doğum yapan kadınların yarısından fazlasında ‘annelik hüznü’ görülebildiğini anlatarak, "Doğumdan sonraki ilk 10 içerisinde ortaya çıkan bu psikolojik durum 2 haftada ortadan kalkıyor. Anne, çocuğa bakamayacağını, ona yetmeyeceğini düşünerek ağlama nöbetleri giriyor. İştahta azalma ve uykusuzluk durumları yaşanıyor. Eğer ilk doğumsa ve anne çok gençse eş ve ailenin desteği ve seygisiyle bu sorunu aşıyor. Bu dönemde çocuğa yönelik düşünce ve davranışlarda sorun olmuyor. Sadece şaşkınlık kaygı, üzüntü durumları oluşuyor. İlaç tedavisi uygulamıyoruz" dedi.



"Genç anneler depresyon yaşayabiliyor"


Doğum sonrası depresyonun doğumdan sonraki 4 hafta içerisinde yaşandığını dile getiren Psikiyatri Uzmanı Haluk Aksu, "Annenin geçmişinde psikiyatrik bir sorun varsa veya gebelik sorunlu geçmişse doğum sonrası depresyon gelişebiliyor. Üzüntü, uyku düzeninde değişme, iştahta azalma, kendine zarar verme düşünceleri, mutsuzluk ve değersizlik hissi olabiliyor. Tedavide sosyal çevre ve aile desteği çok önemli. Bazı durumlarda ilaç tedavisi önerebiliyoruz. Anne ile çocuğun bağının zayıflamaması için destek veriyoruz. Çünkü çocuğa ilginin yeterli olmaması, ileri dönemde ruhsal ve fiziksel sorunlar ortaya çıkarabiliyor" diye konuştu.



Doğum sonrası psikoz


Medical Park İzmir Hastanesi Psikiyatri Uzm. Dr. Haluk Aksu, yaşanabilen en büyük sorunun ‘doğum sonrası psikozu’ olduğunu belirterek, "Psikoz, çok nadir görülse de anne gerçeği doğru şekilde değerlendiremez. Duygularda iniş ve çıkışlar, çocuğu kabullenmeme, çocukla ilgili düşünce bozuklukları ve zarar verme isteği görülebilir. Anne gerçek dışı duysal ve işitsel sanrılara kapılabilir. Böyle bir durumda istemesek de anne ve çocuğu bir süre ayırabiliyoruz. Anneyi hastaneye yatırarak gereken tedaviyi uyguluyoruz. Psikoz bir doğumdan 1’inde ortaya çıksa bile çok tehlikeli. Doğumdan sonraki 2 veya 3 hafta sonra kendini gösteriyor ve 2 - 3 ay sürebiliyor. Ancak tedavi edilmediği durumlarda iyileşme süresi 1 yıla uzuyor" dedi.




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