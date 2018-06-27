Annesine küfür etti diye arkadaşını öldürdü

İddialara göre, arkadaşının, annesine küfür ettiğini duyan adam, yanındaki tüfek ile arkadaşına 2 el ateş ederek öldürdü.

Önceki gün Selçuk’ta meydana gelen cinayetin detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, önceki gün Selçuk Barutçu Mahallesi Ceveşir mevkiinde bulunan çadırda buluşan iki arkadaş alkol almaya başladı. Reşat Kaçer (69) ile Akın Yılmaz (49) alkolün de etkisiyle bir süre sonra tartışmaya başladı. İddialara göre Reşat Kaçer, Akın Yılmaz’ın annesine küfür etti. Yılmaz, duruma sinirlenince yanında bulunan tüfekle arkadaşına 2 el ateş etti. Sırtından vurulan Kaçer, olay yerinde hayatını kaybetti. İlçe Jandarma ekiplerinin olay yerine gelmesiyle gözaltına alınan Akın Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.