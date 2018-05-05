Kendisinin de kansere yakalanma ihtimali üzerine endişe dolu günler geçiren Karataş, BRCA Gen Testi yaptırarak yüzde 80 oranında kanser mutasyonu taşıdığını öğrendi. Medical Park İzmir Hastanesi uzmanlarının kombine operasyonu sayesinde kanser riskinden kurtulan Karataş, BRCA Gen Testi sayesinde hayata bağlandığını söyledi.

2003 ve 2004 yıllarında annesini ve teyzesini birer yıl arayla kanser nedeniyle kaybeden Aysel Karataş, kanser tetkikleri yaptırmak üzere Medical Park İzmir Hastanesi Onkoloji Kliniğinden Doç. Dr. Çağatay Arslan’dan randevu aldı. Doç. Dr. Çağatay Arslan, hastanın ailesinde yoğun kanser öyküsü olduğu için Karataş’tan gen testi yaptırmasını istedi. Gen testi sonuçlarında yüksek risk çıkması üzerine Doç. Dr. Çağatay Arslan ile sonucu değerlendiren Karataş, üç doktorun girdiği, 6 saat süren önleyici cerrahi ameliyatı ile kanser riskinden kurtulmayı başardı.

Medical Park İzmir Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinden Op. Dr. Mutlu Ünver önderliğinde gerçekleşen kombine ameliyatta, Dr. Ünver hastanın memelerini aldıktan sonra Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Kliniğinden Op. Dr. Onu Evren Yılmaz da aynı dokuya silikon implant yerleştirdi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliğininden Op. Dr. Volkan Emirdar ise yumurta ve rahim ameliyatlarını gerçekleştirerek hastayı bu organlardan köken alabilecek kanser riskine karşı önleyici cerrahi uyguladı.

Erken müdahale ile hastayı kanser riskinden kurtardıklarını belirten Op. Dr. Mutlu Ünver, “Meme kanserine ve yumurtalık kanserine bağlı erken yaşta ölümler gen testi sayesinde öngörülebilmektedir. Hastamız da ilk önce bize gelerek ailede yumurtalık ve meme kanseri öyküsünü bize anlattı. Biz de bunun üzerine bir risk değerlendirmesi yaparak hastamızı gen testine yönlendirdik ve kanser riski değerlendirmesinde hastamız yüksek risk gurubunda çıktı. Biz de önleyiciyi cerrahi müdahale ile hastamızı meme kanseri ve yumurtalık kanseri riskinden kurtardık” dedi.

“Ben de kanserden ölmek istemiyordum”

Ameliyat sonrası kanser riskinden kurtulan Aysel Karataş ise “Ben kanserden hem annemi hem teyzemi kaybettim ve bu hastalıktan dolayı hayatımı kaybetmek istemiyordum. Doktorumun yönlendirmesi ile gen testi yaptırdım ve yüksek oranda kanser riski taşıdığımı öğrendim. Daha sonra üç doktorun birlikte gerçekleştirdiği bir ameliyata girdim. Beni kanser riskinden kurtardıkları için ameliyatıma giren üç doktoruma da ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Aysel Karataş’ın kız kardeşi 45 yaşındaki Dilek Karataş da “Kardeşimin bu süreçlerden geçerek kanser riskinden kurtulması bize ışık tuttu. Biz dört kız kardeşiz. Ben de kan verdim şimdi ve diğer kardeşlerim de kan verecek. Eğer bizde de kanser mutasyonu yüksek oranda çıkarsa, doktorlarımıza danışarak kanser riskinden kurtulmak için mücadele edeceğiz” dedi.

Kanser tedavilerinde genetik testlerin önemli rol oynadığını kaydeden Doç. Dr. Çağatay Arslan, “Kanserin gelişiminde az bir oranda sorumlu olan genetik nedenleri saptamak hastalara ve 1. derece yakınlarına önleyici tedaviler ile önemli oranda avantaj sağlamaktadır. Tanımlanmış genetik mutasyon testlerini riski normal nüfusa göre artmış bireylerde bakılması çok önemlidir. Kanser tedavisinin yanında koruyucu hekimliğin bir parçası olan genetik risk analizinin rutin tababetin içinde ihmal edilmemesi gerektiği her geçen gün biraz daha iyi anlaşılmaktadır” ifadelerini kullandı.