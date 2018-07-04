Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2018 19:01

Anneye darp cezasız kalmadı

İzmir Bayraklı’da geçtiğimiz günlerde oğlu tarafından darp edildiği kameralara yansıyan yaşlı kadının 3 çocuğundan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anneye darp cezasız kalmadı

04 Temmuz 2018 19:01


Anneleri Güher Toprak’ı darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan çocukları R.T., M.T. ve L.T.’nin akıbeti belli oldu. ‘Kasten yaralamak ve kötü muamele’ suçlamasıyla adliyeye sevk edilen üç şüpheliden R.T. ve M.T. tutuklanırken, L.T. serbest bırakıldı.


Geçtiğimiz günlerde çıkan kamera kayıtlarında oğlu R.T.’nin annesi Güher Toprak’ı darp ettiği tespit edilmişti. Olayın ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, olayın soruşturulması için talimat vermiş ve Güher Toprak huzurevine nakledilmişti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç