APA toplantısı İzmir'de yapıldı

Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Sosyal İşler Daimi Komitesi Toplantısı, İzmir Çeşme'de düzenlendi. APA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Türkiye'nin dış politikada 360 derecelik bir vizyona sahip olduğunu ve insani bir politika takip ettiğini belirterek, "3,5 milyon Suriyeli Türkiye'de bulunuyor. Bu kapsamda Türkiye şimdiye kadar 31 milyar dolar harcadı” dedi.

Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Sosyal İşler Daimi Komitesi Toplantısı, 16 ülkenin katılımıyla İzmir Çeşme'de düzenlendi. Toplantı başkanlığını APA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan üstlenirken, yardımcılığa ise Tayland temsilcisi görevlendirildi. Toplantının açılışında önce Endonezya'daki depremde hayatlarını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım'ın mesajı okundu. Toplantının açılış konuşması Asuman Erdoğan tarafından yapıldı.

"360 derecelik bir vizyona sahibiz”

APA'nın 42 üye ülke ve 16 gözlemci ülke parlamentosu ile 10 gözlemci örgütten oluştuğunu kaydeden Asuman Erdoğan, "Bu çeşitlilik bizim birliğimizin zenginliğini gösteriyor. Her birimiz farklı katkılarda bulunabiliriz. Gündemimiz karmaşık. Farklı konular var. Bu konularda işbirliği yapmamız gerekiyor. İklim değişikliği, göç, eşitsizlikler ve terörizm konusunda bir araya gelmemiz, iyi çalışmamız lazım. Bu toplantıları bizim için fırsat olacaktır. Bu fırsat üzerine Türkiye dış politikasını anlatmak istiyorum. Yurtta barış dünyada barış bizim için çok önemlidir. İnsani bir politika takip ediyoruz. 360 derecelik bir vizyona sahibiz. Somut adımlar atıyoruz. Bölge ve ötesinde istikrar ve barış için dış politikada insiyatif almak gerekiyor. 24 ülkede yüksek seviyede iş birliği mekanizması oluşturduk. 70 ülkeyle vizeyi kaldırdık ve çalışmaya devam diyoruz. Barışın tesis edilmesi açısından aktif bir rol oynuyoruz. Türkiye dünyada en büyük 5. diplomatik ağa sahip. İnsani boyut, dış politikamızın merkezinde yer alıyor. Hiçbir şey yapmadan duramayız. Türkiye elinden gelenin fazlasını yapıyor. 3,5 milyon Suriyeli Türkiye'de bulunuyor. Onlara her türlü hizmeti veriyoruz. Şimdi kadar Türkiye bu kapsamda 31 milyar dolar harcadı. Türkiye aynı zaman en fazla hibe veren ülke. 2017'de 8 milyar dolar insani yardım ve kalkınma yardımı yapıldı. Biz insani ızdırapları azaltmaya çalışıyoruz. Bunun küresel insanı sorumluluk olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

"Türkiye'de gerçekleştiriyor olmak bir ayrıcalık"

APA Genel Sekreteri Mohammad Reza Majidi ise şunları söyledi:

"APA toplantısını Türkiye'de gerçekleştiriyor olmak bir ayrıcalıktır. Eminim ki sizin profesyonelliğiniz ile APA en üst faydayı sağlayacaktır. Bazı kararlar alıyoruz ama bu kararlardan önce görüş alışverişinde bulunuyoruz. 21 Eylül'den önce iletilen tüm değişiklikler kararlara yansıtıldı. Çok dikkatli bir şekilde bu kararların geliştirilmesi konusunda bütün parlamentolar tarafından çalışmalar yapıldı ve umarım ortak karara varacağız. APA sekretaryası kurumun hedeflerine ulaşmasında kararlılığını sürdürecektir. Önümüzdeki saatlerin ve iki günlük çalışmanın verimli olacağına inanıyorum."

Toplantı basına kapalı olarak devam ediyor.

APA hakkında

Aralarında Çin, Rusya, Pakistan ve Körfez ülkelerinin de yer aldığı 42 üye ülke ve 16 gözlemci ülke parlamentosu ile 10 gözlemci örgütten oluşan APA, üye ülkeler ve Asya bölgesinde barış, refah, ekonomik ve sosyal ilişkiler konularında parlamentoların işbirliğini amaçlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2001 yılında Kamboçya'da yapılan genel kurul toplantısı ile APA'ya üye oldu. 2016 yılında Kamboçya'da yapılan 9. genel kurulda katılımcı ülkelerin onayıyla önümüzdeki 2 yıllık dönem için APA dönem başkanlığını TBMM aldı. APA ayrıca Kamboçya'daki genel kurulda FETÖ'yü terör örgütü olarak kabul etti. 2017 yılında İstanbul'da gerçekleşen APA 10. Genel Kurul Oturumu'nda APA Başkanlığı Kamboçya'dan Türkiye'ye geçti. Türkiye, 2017-2019 yılları arasında APA Dönem Başkanlığını yürütecek.