Apartmanda çıkan yangında 5 kişi zehirlendi

İzmir'in Aliağa ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangında, 5 kişi dumandan zehirlendi.

Yangın öğle saatlerinde Yeni Mahalle 981 sokak, numara 3'teki ikinci katta meydana geldi. İddiaya göre balkonda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın hızla çocuk odasına sıçradı. Evde temizlik yapan B.A. (38) yangını fark edince, iddiaya göre çocuğunu yanına aldı. B.A., evde bulunanlar ve üst katta oturan komşularıyla birlikte hemen çatıya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Çatıda bulunanlar ise itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Yangın söndürülürken dumandan zehirlenen 38 yaşındaki B.A., 2 yaşındaki S.B.A., 34 yaşındaki S.A., 16 yaşındaki S.A. ve 25 yaşındaki Ö.A. ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü.