İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Apartmanda çıkan yangında 5 kişi zehirlendi

İzmir’in Aliağa ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangında, 5 kişi dumandan zehirlendi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangında, 5 kişi dumandan zehirlendi.


Yangın öğle saatlerinde Yeni Mahalle 981 sokak, numara 3'teki ikinci katta meydana geldi. İddiaya göre balkonda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın hızla çocuk odasına sıçradı. Evde temizlik yapan B.A. (38) yangını fark edince, iddiaya göre çocuğunu yanına aldı. B.A., evde bulunanlar ve üst katta oturan komşularıyla birlikte hemen çatıya çıktı.


İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. Çatıda bulunanlar ise itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Yangın söndürülürken dumandan zehirlenen 38 yaşındaki B.A., 2 yaşındaki S.B.A., 34 yaşındaki S.A., 16 yaşındaki S.A. ve 25 yaşındaki Ö.A. ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.