Doç. Dr. Ahmet Uhri, “Göç Olgusu ile İzmir’de Boyoz ve Midye”yi anlatacak.

Her ay gerçekleştirdiği söyleşilerle kent tarihi ve kültürüne ışık tutan İzmir Büyükşehir Belediyesi, aralık ayı programında Yrd. Doç. Dr. Ahmet Uhri’nin söyleşisine ev sahipliği yapacak. 27 Aralık Çarşamba günü saat 18.00’de APİKAM Toplantı Salonunda düzenlenecek “Göç Olgusu ve İzmir’de Boyoz, Midye” konulu söyleşide, İzmir mutfak kültürünün klasiklerinden olan iki ürün üzerinden İzmir’deki kültürel etkileşimler anlatılırken, göçle gelen boyoz ve göçle gelenlerin ürettiği midye dolma ele alınacak. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi olan Ahmet Uhri’nin Ateşin Kültür Tarihi, Hitit Mutfak Kültürü, Anadolu’da Ölümün Tarih Öncesi, Boğaz Derdi ve Anadolu Mutfak Kültürünün Kökenleri adlı kitapları bulunuyor.