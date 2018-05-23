Aquapolis açılıyor, yüzme kursları başlıyor

Havuzda; 9 cankurtaran, 1 acil tıp teknisyeni ve 1 hemşire görev yapacak.

Çevre ilçelerden vatandaşlarında da yoğun ilgi gösterdiği Torbalı Belediyesine ait Aquapolis Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri 26 Mayıs Cumartesi günü yeni sezona ‘merhaba’ diyor. Aqapolis Yüzme Havuzu Çarşamba günleri yine bayanlara özel olacak. Pazar günüyse havuzdan sadece aileler yararlanabilecek. Havuzda can güvenliğini için; 9 cankurtaran, 1 acil tıp teknisyeni ve 1 hemşire görev yapacak. Havuzda geçen senenin ücret tarifesi uygulanacak. 12 yaş altı çocuklar hafta içi 15 lira, hafta sonuysa 20 liraya havuzdan yararlanabilecek. 12 yaş üstü kişilerse havuza girişlerde hafta içi 20 lira, hafta sonu da 25 lira ödeyecekler.

Yeni sezonda Torbalı Belediyesi tarafından çocukların ve gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimine katkı sunmak amacıyla her yıl açılan yüzme kursları da 4 Haziran 2018 Pazartesi günü yeniden başlıyor. Kurslar, Torbalı Belediyesi’nin deneyimli kadrosuyla Aquapolis Yüzme Havuzunda yapılacak. Geçen yıllarda gördüğü yoğun talep ve beğeniyle bu yıl da yüzlerce çocuğa ve gence hizmet verecek olan kurslar, alanında uzman yüzme eğitmenleri rehberliğinde Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında 3 dönem olacak. Kurslar hafta içi; Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 09.00 ile 12.30 saatleri arasında 3’er saatlik 8 seans şeklinde verilecek. Kursa katılmak isteyen kişiler 4-17 yaşa kadar aylık 125 lira,18 yaş ve üstü yetişkin kursiyerlerden 300 lira alınacak. Kursu başarıyla bitirenlere ayrıca sertifika verilecek.