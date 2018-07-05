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05 Temmuz 2018 11:11

Araba fiyatına bisiklet

Yaz aylarıyla birlikte kapalı mekanlardan bunalan insanlar özellikle doğa sporlarına ve bisiklet kullanımı yönelirken, bisiklet fiyatları neredeyse araba fiyatlarıyla yarışıyor.

Araba fiyatına bisiklet

05 Temmuz 2018 11:11


Yaz mevsiminin gelmesiyle bisiklet satışlarında da artış yaşandı. Vatandaşlar, özellikle boş vakitlerinde pedal çevirirken, sektöründe temsilcileri de satışlardan bir hayli memnun durumda. Sundu Bisiklet Yöneticisi Hüsnü Sundu, bisikletin doğayla bütünleşme fırsatı verdiğini ve sağlık için de önemli olduğunu belirtti. Sektörde yarım asrı geride bıraktıklarını ifade eden Sundu, dünya markalarını tek çatı altında müşterileriyle buluşturduklarını, Çankaya, Bornova ve Bostanlı’da toplam 4 şubeyle hizmet verdiklerini anlattı.


Hüsnü Sundu, "Bisiklet kaskı, kilitlenebilir ayakkabı, tişört, lamba, yama, çanta, ayna ve bagaj gibi pek çok aksesuarın da satışını yapıyoruz. Her yaş grubuna uygun bisikletleri uygun fiyatlarla müşterilerimizle buluşturuyoruz. Dağ bisikleti, şehir ve yol bisikletleriyle taşıma kolaylığı sağlayan katlanır bisiklet modellerimiz ilgi görüyor” diye konuştu. İster bireysel, ister grup halinde olsun bisiklete olan ilginin gün geçtikçe arttığını da söyleyen Hüsnü Sundu, İzmir’de bisiklet yollarının artması ve belediyenin de şehir içi bisiklet kiralama servisi olan BİSİM’in de bisikletçilik adına olumlu gelişmeler olduğunu vurguladı.



“Araba fiyatına bile bisiklet var”


Özellikle yol-yarış bisikleti ve katlanır bisiklet modellerinin ilgi gördüğünü belirten Hüsnü Sundu, bisiklete binmenin bir yaşı olmadığını, 3 yaşından 80 yaşına kadar müşterileri bulunduğunu dile getirdi. Sundu şöyle devam etti:


"Her bütçeye uygun farklı renk ve modellerdeki dünya markalarıyla hizmet veriyoruz. 535 liradan 75 bin liraya kadar değişen ürün yelpazemiz var. Sundu Bisiklet bünyesinde yer alan Shimano Servis Center’de bulunan deneyimli teknik elemanlarla servis hizmeti de veriyoruz."




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