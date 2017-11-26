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26 Kasım 2017 10:33

Araba merakı iş yeri açtırdı

İzmirli Selin Selbaşı, üniversitede pazarlama ve reklam bölümü okuduktan ve 5 yıl okuduğu mesleği yaptıktan sonra küçüklüğünden beri meraklı olduğu araçlardan yola çıkarak ‘pasta-cila ve seramik kaplama’ iş yeri açtı.

Araba merakı iş yeri açtırdı

26 Kasım 2017 10:33

İş yerinin hem patronu hem de çalışanı olan Selbaşı’yı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.


İzmirli 29 yaşındaki Selin Selbaşı, üniversite sınavını kazanarak Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Pazarlama ve Reklam Bölümünü okudu. Mezun olduktan sonra İzmir’e dönerek özel bir havayolu şirketinde hostes olarak işe başlayan Selbaşı, bir yıl çalıştıktan sonra bu mesleği bırakarak çeşitli firmalarda 5 yıl boyunca pazarlama işi yaptı. Küçüklüğünden beri araba merakı olan ve kendi aracının da her şeyi ile ilgilenen evli ve bir çocuk annesi Selbaşı, pazarlama işini de bıraktı. Kendi aracının bütün bakımları ile ilgilenen, her gün bakımlarını yapan Selin Selbaşı, en iyi bildiği ve sevdiği işi yapmaya karar verip Çiğli Ege Sanayi Sitesi’nde Türkçe anlamı ‘Patron Çalışıyor’ olan ‘Boss Workss’ isimli pata-cila ve seramik kaplama iş yeri açtı. Selbaşı’na iş yerinde eşi Erkan Melezoğlu ve yakın dostu Mehmet Sayım yardım ediyor. Sanayide erkek egemen sektöre giren Selin Selbaşı’nı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.


‘İnsan sevdiği işi yapmalı’ anlayışında olduğunu belirten Selin Selbaşı, ’’Küçüklüğümden beri arabalara merakım vardı ve iç içeydim. Kendi aracımın her şeyi ile ilgileniyordum. Daha sonra neden bunu profesyonel bir meslek olarak yapmayayım diye düşündüm. Ve sanayide iş yeri açtım’’ dedi.


Şaşkın bakışlar olduğunu belirten Selbaşı, “Abla gerçekten sen mi yapıyorsun bu işi” deyip başında bekleyip yaptığı işi izleyenlerin olduğunu söyledi. Şaşkın bakışların hoşuna gittiğini de belirten Selbaşı, ’’Şaşkın bakışlar beni rahatsız etmiyor. Saygı ile karşılanıyorum. Başta çok şaşırıyorlar. O şaşkın bakışlar hoşuma da gitmiyor değil. Çünkü başarılması zor bir şey yapıyorum burada’’ diye konuştu.


İş yerinde araçların her noktası ile ilgilendiğini ifade eden Selbaşı, ’’Araçların yıkanmasından iç detayında, pastasından cilasına, seramiğine kadar yapıyorum. Bana eşim ve kardeşim destek oluyor. Buranın hem patronu hem de çalışanıyım’’ dedi.


2 yaşında kızı olduğunu söyleyen Selbaşı, ’’Kızımın da arabalara karşı çok ilgisi var. Akülü bir arabası var. Eline bez alıp arabasını siliyor devamlı’’ dedi. Selbaşı, ’’Burada yaptığımız arabayı önce bizim beğenmemiz gerekiyor. Biz içimize sindirdikten sonra müşteriye teslim ediyoruz. Arabayı aldığım gibi yıkıyorum. Önce pastaya hazırlıyoruz. Pastasını, cilasını atıyoruz. Ondan sonra son teknoloji olan boya koruma seramiğimizi yapıyoruz ve aracı buradan çıkartıyoruz. Far temizliğinden motor temizliğine gönlümüz rahat bir şekilde yapıp gönlümüz rahat bir şekilde müşterimize teslim ediyoruz’’ dedi.


Kendisini sosyal medyada takip eden bir İstanbullu girişimcinin sosyal medya hesabından kendisine ulaştığını belirTen Selbaşı, daha sonra kendisinin çalışmasını örnek alarak kadınlar için pasta-cila kursu açtığını söyledi.




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