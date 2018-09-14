Araç sürücülerine uyarı, “Ağır cezası var”

Başkan Celil Anık, gösteriş için mevzuata aykırı plaka takanlara ya da plakasız trafiğe çıkanlara seslenerek, “2 bin 18 TL'ye varan para cezası var, araç da trafikten men edilebilir” dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, yetkili kurum olduğu araç plaka basımında yeni yatırımlara imza atıyor. İzmirlilere daha çok noktada hizmet verebilmek amacıyla basım atölyelerinin sayısı artırılıyor. Konak Yenişehir, Karşıyaka ve Buca Otokent'in ardından Üçyol'daki oda merkezinde açıldı.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, taksi taşımacılığının yanında plaka basımında da İzmirlilere en iyi hizmeti sunmanın gayreti içinde olduklarını ifade etti. Anık, atölye sayısını artırmanın yanında baskı makinelerini de yenilediklerine dikkat çekerek, “Bu alanda eğitim almış uzman personelimizle görev başındayız” diye konuştu.

“Plaka deyip geçmeyin”

Aynı zamanda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanvekili olan Celil Anık, sürücülere de uyarıda bulundu. Anık, gösteriş için mevzuata aykırı plaka takıldığını, kimilerinin de araçlarında plaka olmadan trafiğe çıktığını dile getirerek, şunları söyledi: “Karayolları Trafik Kanunu'nun 23. maddesine göre bu gibi ihlallerin ağır para cezası var. Yönetmelikte belirtilen özellikleri taşımayan plakaların tespiti durumunda 488 TL ceza kesiliyor, bir hafta süre veriliyor, aksi halde araç trafikten men ediliyor. Plakasız trafiğe çıkılmasının cezası ise 2 bin 18 TL ve araç süre tanınmaksızın men ediliyor.”