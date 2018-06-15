Aracın arkasındaki duygulandıran yazı, aracı çekilmekten kurtardı

Aracı kaldırmak için gelen polis ekibi, aracın arkasındaki yazıyı okuyunca araca ceza yazmaktan vazgeçti ve duygu dolu bir cevap yazdı.

İzmir’de meydana gelen olayda park yasağı yapan araçları kaldırmak için gelen trafik ekibi bir aracın arkasındaki "Ne kadar sizi görünce heyecanlansak da, 5 saniye içerisinde teybin sesini kısıp emniyet kemerini takıp egzozu ve sisleri kapatsak da razıyız cezaya. Yeter ki siz şehit olmayın" yazıyı okuyunca aracı kaldırmaktan vazgeçti ve "Bayan ekibi olarak seni alnının ortasından öpüyoruz kuzum. Beni çok duygulandırdın. Şimdilik aracını çekmedim. Ama sen yine de aracını olmadık yerlere bırakma. Polis ablan. Trafikçi" notunu bırakarak bölgeden ayrıldı. Aracın kaldırılmadığını çevredeki bir iş yerinde çalışan personelden öğrenen sürücü ise personelin olayı anlatma anını kameraya kaydetti. Video ve polis memurunun yazısı sosyal medyada paylaşılması ile yüzlerce beğeni ve yorum alırken aynı bölgeyi gören güvenlik kamerası kayıtlarında ise polisin çekici ile geldiği, aracın arkasındaki yazıyı gördükten sonra duygu dolu mesajı yazdığı görülüyor. Görüntülerde çekicinin aracı kaldırdığı ve tekrar indirdiği de yer alıyor.