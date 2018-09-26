Arkadaşından çaldı, sevgilisine verdi

İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi'nde 2 hırsız, iddiaya göre kendi arkadaşlarının evine girerek ziynet eşyalarını çaldı. Takıları sevgilisine hediye eden hırsızlardan 1'i, suç ortağıyla birlikte jandarma tarafından yakalandı.

İzmir Torbalı'da yaşanan bir hırsızlık olayı duyanları şok etti. Torbalı Merkez ve Ayrancılar Bölgesi'nde önceki gün bir evden ziynet eşyaları çalındı. C.Ö.'nün yaşadığı evi soyan hırsızların, yaklaşık 5 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları anlaşıldı. Bu arada hırsızları evden çıkarken fark eden bazı vatandaşlar, olayı soruşturan jandarma ekiplerine bilgi verdi.

Vatandaşlara gösterilen fotoğraflarla hırsızların kimliğini tespit eden jandarma, belirlenen adrese giderek yaşları 18'den küçük F.S. ile B.A. isimli hırsızları yakaladı. Alınan ifadelerinde 2 kafadarın girdikleri evde yaşayan C.Ö.'nün de arkadaşları olduğu ortaya çıktı.

Sevgilisi itiraf etti

Arkadaşlarının evini soydukları anlaşılan hırsızlardan F.S.'nin, yakalanmadan önce değerli takıları sevgilisine hediye ettiği öğrenildi. F.S.'nın kız arkadaşı, takıları erkek arkadaşının kendisine hediye ettiğini itiraf etti. Jandarma, F.S. ve B.A.'nın ifadesini aldıktan sonra Torbalı Adliyesine sevk etti. Mahkemeye çıkartılan küçük hırsızlar tutuklanarak Buca Cezaevine gönderildi.