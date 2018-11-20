Arkas Spor Avrupa'da sahne alıyor

Ülkemizi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Arkas Spor, bu turnuvada ilk maçına yarın çıkacak. İzmir temsilcisi, grubun ilk maçında Fransız Tours ekibiyle Atatürk Voleybol Vestel Venüs Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı Sırbistan'dan Vladimir Simonovic ile Bosna Hersek'ten Sinisa Ovuka yönetecek. Turnuvaya galibiyetle başlamak istediklerini söyleyen Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Zor bir gruptayız. Ancak amacımız bir üst tura çıkmak. Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlamak istiyoruz. Tours maçında tüm İzmirli voleybolseverleri salona bekliyoruz" ifadelerini kullandı.