Arkas Spor'da genç oyuncular Avrupa'da tecrübe kazanacak

2019 CEV Erkekler Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Arkas Spor'un Antrenörü Gleen Hoag, zorlu bir grupta mücadele edeceklerini ancak takımdaki genç oyuncuların tecrübe kazanması için bunun iyi bir fırsat olacağını söyledi.

Efeler Ligi'nde Galatasaray'ı devirerek namağlup unvanına son veren Arkas Spor, gözünü Avrupa'ya çevirdi. Çarşamba günü İzmir'de Fransız ekibi Tours'u ağırlayacak olan mavi-beyazlılarda Antrenör Gleen Hoag, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çok önemli bir turnuvada boy göstereceklerini belirten Hoag, “Dünya'nın en önemli kulüpleri bu turnuvada boy gösteriyor. Çok iyi takımlarla karşılaşacağız ve bu durum bizim için çok iyi bir şans. Zorlu bir gruptayız. Ancak bu büyük yarışma bizim nerede olduğumuzu gösterecek” dedi.

“Hedef gruptan çıkmak”

Perugia, Dinamo Moskova ve Tours ile aynı grupta mücadele edeceklerini anımsatan Hoag, “Grupta yer alan tüm takımların büyük bir voleybol geçmişleri var. Perugia dünyanın en iyi kadrolarından birine sahip. Dinamo Moskova fizikli tipik bir Rusya ekibi. Tours ise daha dengeli olarak göze çarpıyor. Üç takımın seviyesi de oldukça yüksek. Gruptan çıkarsak bizim için başarı olacak. Yiğit ve Adis çok genç ve ilk kez bu turnuvada görev yapacaklar. İlk hedefimiz grupta çıkmak” ifadelerini kullandı.

Bravo: “Türkiye'de bu maçlar yok”

Toplantıda konuşan takım kaptanı Bravo da turnuvanın kendilerini geliştirmek için büyük bir şans olduğunu söyledi. Bravo, “Avrupa'daki en iyi takımların biriyiz. İyi takımlara karşı kendimizi daha da geliştirmek için büyük bir şansa sahibiz. Bu tarz zorlu maçları Türkiye'de yaşayamadığımız için bu fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım” diye konuştu.