Arnavutluk’un en kilolu kadını İzmir’de sağlığına kavuştu

Arnavutluk’ta çağrı merkezinde görev yapan 29 yaşındaki Klaudia Feyzo, fazla kiloları nedeniyle televizyon programlarına, yarışma ve yemek programlarına katılarak ünlendi. Arnavutluk’un ekran yüzlerinden Klaudia Feyzo, düzensiz beslenme nedeniyle kısa zamanda 150 kiloya ulaştı. Yemek programlarına katılan ve Youtube videolarıyla ünlenen Feyzo, aşırı kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başladı. Ancak yemeğe çok düşkün olduğu için, diyet ve spor çabaları da başarısızlıkla sonuçlandı.

Obezite ameliyatı olmaya karar veren Feyzo, yaptığı araştırma sonucunda İzmir’de görev yapan Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç’e ulaştı. Bir ay önce memleketinden kalkıp İzmir’e gelen Feyzo, Dr. Ergenç ve ekibi tarafından ameliyata alındı. Başarılı geçen operasyon sonrasında spor ve diyet yardımıyla hızla zayıflamaya başlayan Feyzo, “Tufan Hocayı arkadaşımın tavsiyesi ile buldum. Çok mükemmel bir doktor, elleri altın değerinde. Ben doktora güvendim, sizin de benim gibi kilo sorununuz varsa Tufan doktoru tavsiye ediyorum. Ekip çok güzel ve güvenilirdi. Ameliyat öncesinde ve sonrasında beni en iyi şekilde ağırladılar. Bir sene sonra çok güzel olacağım” dedi.