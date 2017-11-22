Arslan Binbaşı, kendisini şehit eden teröristin bilgilerini not etmiş

Eşimin yanında sürekli taşıdığı bir cüzdan vardı. Eşimin vefatından birkaç ay sonra cüzdana baktım. Eşimin onu vuran kişinin bilgilerini yazdığı notu bulunca şok geçirdim” dedi.

PKK’lı teröristler tarafından 2015 yılında eşi ve kızıyla birlikte otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda şehit düşen Muş Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız’ın eşi Sibel Kulaksız, eşinin hain saldırı öncesinde çok sevilen bir komutana saldırıda bulunulacağı istihbaratını aldığını ve herkesi uyardığını belirterek, “Suruç olayından sonra çok sevilen bir komutana saldırı yapılacağı ihbarını almıştık. Eşim herkesi uyarmıştı. Hatta kendisi de birkaç kişinin peşindeydi. Eşimin yanında sürekli taşıdığı bir cüzdan vardı. Eşimin vefatından birkaç ay sonra cüzdana baktım. Eşimin onu vuran kişinin bilgilerinin yazdığı notu bulunca şok geçirdim. Kod adı Çektar, adı Muhammed Kaya. 1994’te Van Çaldıran’da doğmuş. Vuran kişiyi birebir gördüğüm için tespit etmiştim ve o kişi hala hayatta. Notu görünce aynı kişi olduğunu anladım. Her şeyini not ederdi. Küçük küçük notlar alırdı” diye konuştu.

“Onu bulacağız, eşimin kanı yerde kalmayacak”

Eşinin şehit düştüğü saldırıdan sonra çok sayıda operasyon yapıldığını ve hala yapılmaya devam ettiğini kaydeden Kulaksız, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hala hainler var ve o kişiyi saklıyorlar. Daha bulamadık ama bulacağız. Bulunmasını bekliyoruz. Eşimin kanı yerde kalmayacak ve bir nebze olsun yüreğime su serpilecek. Ben onun yüzünü hatırlıyorum. Kızıl, 24-25 yaşlarında beyaz tenli genç bir çocuktu. Üniversitede okuması gereken bir çocuk vatan hainliği yapıyor. Vatan hainliğinin sonu ölümdür. Er ya da geç bulunacak. Devletimiz bizim arkamızda. Asla tavizimiz yok. Bu vatan bölünmeyecek.”

“Eşim bana siper oldu”

Eşinin, saldırı öncesi herkesi uyarırken kendisinin şehadet şerbetini içtiğini dile getiren Kulaksız, “Herkesi uyarırken kendisi çoluğunu, çocuğunu alıp yarım saatliğine bir yere giderken hain pusu ile onu şehit ettiler. Saldırıda ben de kolumdan yaralandım. Eşim bana siper oldu. Olmasaydı kurşun bana gelecekti. Beni kurtardı. Allah deyip silahını çekti ateş etmek için ama kalbinden vuruldu. Vurulduğu yerde bir hafta önce bir evi ziyaret edip bahçedeki ördekleri sevmiştik. Ondan bir hafta sonra da eşim orada şehit oldu” ifadelerini kullandı.