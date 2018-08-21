Artık mutlu anları kaçırmayacak

Pekdaş, sinema ve fotoğrafçılığa olan ilgisiyle dikkat çeken Berk’e söz verdiği fotoğraf makinesini de hastanede hediye etti. Uzun zamandır hayalini kurduğu fotoğraf makinesine kavuşmanın sevincini yaşayan minik Berk, artık bol bol mutlu anları fotoğraflayacağını söyledi.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, bu yıl 12 farklı merkezde açılan yaz okullarına katılan binlerce çocuktan biri olan 10 yaşındaki Berk Ayaz Gül’ü geçen haftalarda evinde ziyaret etmişti. Yaz okulunda verilen ’Benim Filmim’ dersinde sinemaya olan ilgisi ve kamera arkasındaki yeteneğiyle dikkat çeken Berk’i tebrik eden Başkan Pekdaş, bir dahaki gelişinde ona bir fotoğraf makinesi armağan edeceğinin sözünü vermişti. Geçtiğimiz günlerde minik Berk aniden rahatsızlanarak İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Doktorların kesin tanı için bir kaç gün hastanede gözetim altına aldığı minik Berk’in hastanede kaldığı haberini alan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, vakit kaybetmeden minik çocuğu hastanede ziyaret etti.

Sırada sergi var

Aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Pekdaş, Berk’e söz verdiği fotoğraf makinesini de burada verdi. Pekdaş, bir süre Berk’le sohbet etti. Bayramdan önce gerçekleşen ziyarette Başkan Pekdaş’ı hiç beklemediği bir anda karşısında gören Berk şaşkınlığını gizleyemezken, aldığı hediye karşısında ise oldukça sevindi. Hayalini kurduğu fotoğraf makinesine kavuşan Berk, ilk olarak Başkan Pekdaş’ın fotoğrafını çekti. Hasta yatağında olmasına rağmen mutluluğu yüzüne yansıyan minik Berk, iyileşir iyileşmez bol bol fotoğraf ve video çekeceğinin sözünü verdi. Başkan Pekdaş da çekilen fotoğraflardan bir sergi açmada kendisine yardımcı olacağını söyledi. Keyifli geçen buluşmanın sonunda Başkan Pekdaş, hastanede yatmakta olan diğer çocukları ziyaret ederek, onlara okumaları için kitap hediye etti. Hasta çocuklar ve ailelerine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Pekdaş, daha sonra İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimini ziyaret ederek, hastane çalışmaları hakkında bilgi aldı.