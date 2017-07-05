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05 Temmuz 2017 15:54

Aşçılar Erman Toroğlu’ndan özür bekliyor

Futbol yorumcusu Erman Toroğlu’nun bir televizyon programında aşçılar için kullandığı sözlerine tepki gösteren aşçılar, özür bekledikleri noter kanalıyla bildirdi.

Aşçılar Erman Toroğlu’ndan özür bekliyor

05 Temmuz 2017 15:54


Erman Toroğlu yorumcu olarak yer aldığı bir televizyon programında, Galatasaray’ın oyuncularından Wesley Sneijder’ı eleştirirken aşçılardan örnek vermişti. Toroğlu’nun aşçılar için kullandığı, “Aşçılar çok tehlikelidir. Aşçı seni öyle bir günde satar ki. Kitapsız var ya” sözlerine Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonundan (TAŞPAKON) tepki geldi.



“Özrünüzü kabul etmeye hazırız”


Özür beklediklerini vurgulayan konfederasyon yetkilileri noter kanalıyla gönderdikleri ihtarda, “Mesleğini onuruyla yerine getiren binlerce dernek üyesi aşçıları adam satan, fırsatçı, mesleki etik kurallardan uzak birer cahil gibi gösteren talihsiz cümleler ile rencide eden bu sözleri kabul etmemiz mümkün değildir. Bilinmelidir ki ülkemizin aşçıları, lokantacıları, futbolcusu ve daha bir sürü meslek mensupları ile birlikte birlik içinde yaşamaya önem veren bir konfederasyon olarak, tüm üyelerimiz adına sizden gelecek açıklamaları ve beklediğimiz özürlerinizi kabul etmeye hazırız. Kurumunuzun bu bilinçle hareket edeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.


Erman Toroğlu, programda şu ifadeleri kullanmıştı:


“Aşçılar çok tehlikelidir ha. Aşçı seni öyle bir günde satar ki Sneijder gibi. Kitapsız var ya. Tabi pırıl pırıl aşçılar da var. Ama öyle uyanıklar da var ki seni böyle sıkıştırır. Acemiysen seni götürür.”




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