ASEV korosundan sıra gecesi

‘Yaz Konseri’ ile Aliağalıların karşısına çıkan 56 kişilik koro, katılımcılara unutulmaz bir sıra gecesi yaşattı.

Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) Türk Halk Müziği Korosu (THM)’nun 56 kişilik ekibi, seyirci karşısına çıktı. Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlik, sıra gecesi konseptinde hazırlandı. Konserde dinleyiciler, açık hava tiyatrosunun tamamını doldurdu. Yoğun ilgi gören konsere; Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, eşi Özlem Acar, belediye başkan yardımcısı Mehmedali Özkurt, Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Zeynel Demir’in yönetiminde gerçekleştirilen konserin repertuarında 18 eser yer aldı. Yaklaşık bir buçuk saat süren konser, Elazığ yöresine ait Hüseynik’ten Çıktım Şeher Yoluna adlı parçayla başladı. ‘Urfalıyam Ezelden’, ‘Urfa’nın Etrafı Dumanlı Dağlar’, ‘Beyaz Gül Kırmızı Gül’ gibi Şanlıurfa ve Kerkük yöresinden parçaların da yer aldığı konserin enstrüman ekibinde; Özgür Yurteri, Erkan Demir, Emre Gülenler, Mahmut Karagenç, Ömer Altuntaş, Furkan Akyel, Onurcan Kaya, Halil Altınköprü, Alis Aktaş, Oğuzhan Turan, Hüseyin Özdoğan yer aldı.

Başkan Serkan Acar ve eşi Özlem Acar, koronun söylediği her bir türküye seyircilerle birlikte eşlik etti. Konserin son bölümünde davet üzerine sahneye çıkan Başkan Serkan Acar, giydiği yöresel kıyafet ile koristlerin arasında türkü söyledi. Uzun süre hafızalardan silinmeyecek konser korsitlerin ve katılımcıların hep birlikte söylediği İzmir Marşı ile son buldu. Koristlerin ve saz üstatlarının performansı ayakta alkışlanırken Başkan Serkan Acar, koro şefi Zeynel Demir’e teşekkür çiçeği takdim etti.

Aliağa Belediyesi Sanat Evi’nin her geçen gün büyüyen bir aile olduğunu belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Türk Halk Müziği Korusu’nun bir ferdi olmaktan onur duyuyorum. Bu koro da herkesin çok ciddi emeği var. Ailelerinden ve vakitlerinden ödün vererek koro çalışmalarına katılan her biri birbirinden değerli koro üyelerine emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Burada bulunmak benim için çok büyük bir mutluluk. Ayrıca Aliağa’nın belediye başkanı olmaktan büyük onur duyuyorum. Koromuzu yalnız bırakmayan dinleyicilerimizle gurur duyuyorum. Her şey hep birlikte olunca, el ele verince daha güzel oluyor” dedi.