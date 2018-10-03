ASEV kurslarına yoğun ilgi

Yıl boyunca verdiği kurslar ile Aliağa'nın sanat yaşamına katkı sunan Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV), yeni eğitim döneminde de sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Kültür ve sanata sağladığı katkılarla Aliağa'yı adeta bir sanat merkezine dönüştüren Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV), kültürel ve sanatsal faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda güçlü ve deneyimli eğitim kadrosuyla geniş kapsamlı kurs programları düzenleyen ASEV, kaliteli ve modern eğitimi ile takdir topluyor.

7'den 70'e sanata ilgi duyan herkesin vazgeçilmez adresi olan ASEV, yeni eğitim döneminde 26 branşta açtığı kurslar ile bu yıl da yoğun ilgi gördü. 17 Eylül'de başlayan ve 1 Ekim'de son bulan kayıt döneminde kurslar için 3 binden fazla başvuru oldu.

2 bin 655 kişinin kayıt yaptırdığı ASEV'de; bağlama kursuna 150, baleye 168, bateri'ye 61, diksiyona 71, ebru sanatı'na 51 gençlik korosu'na 7, gitara 210, halk oyunlarına 228, kaval ve zurnaya 9, kemana 114, kısa film atölyesine 33, klarnete 28, latin danslarına 208, ney'e 38, piyanoya 165, resime 138, ritim atölyesine 99, şana 64, ud'a 21, Türk halk müziğine 91, Türk sanat müziğine 97, çocuk tiyatrosuna 234, tiyatroya 50, takı tasarıma 47, hasır örmeye 39, satranç kurslarına ise 320 kişi kayıt yaptırdı.

ASEV çatısı altında eğitim görecek olan kursiyerler yıl içerisinde; konserler, dans gösterileri, sergiler, yılsonu etkinlikleri, milli bayram ve özel günler başta olmak üzere birçok etkinlikte performanslarını Aliağalı sanatseverlerin beğenisine sunma imkânı da bulacak.