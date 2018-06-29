ASEV öğrencileri hayran bıraktı

ASEV öğretmen ve öğrencilerin birlikte sahne aldığı kapanış gecesinde öğretmenlerin kursiyerleri ile birlikte sergiledikleri performanslar sanatseverlerden beğeni topladı.

Bin 500’ü aşkın öğrencisi bulunan Aliağa Belediyesi Sanat Evinde bir yıldır; ritim, bağlama, ud, ney, kaval, zurna ve halk oyunları bölümlerinde eğitim alan öğrenciler eğitmenleri ile birlikte sahne aldı. Tüpraş Halk Eğitimi Merkezinde yoğun katılımla gerçekleştirilen geceye Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, eşi Özlem Acar, Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdürü Ali Osman Karatekin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Uzun süre hafızalardan silinmeyecek olan ‘Türk Müzikleri ve Halk Oyunları Gecesi’ ritim atölyesi topluluğunun gösterisiyle başladı. Hemen ardından sahne alan ud, ney, kaval, zurna ve bağlama kursiyerleri performanslarını sergiledi.

Ayakta alkışlandılar

Programın son bölümünde ise sahne alan; ASEV Halk Oyunları Helvacı Zeybek Grubu, Helvacı Karadeniz Kız Yıldızlar Halk Oyunları Grubu, ASEV Minikler Grubu, Şakran Grubu, Halk Oyunları Bay ve Bayan Grubu izleyenlerden tam not aldı. ASEV kursiyerlerinin performansları dakikalarca ayakta alkışlandı.

ASEV’den bayrak şov

Gecenin sonunda sahneye çıkan ASEV öğretmen ve öğrencilerinin İzmir Marşı eşliğinde yaptığı bayrak şov renkli görüntüler oluşturdu. Bayrak şova eşlik eden Başkan Serkan Acar, etkinliklerin hazırlanmasında büyük emek harcayan ASEV eğitmenlerine, öğrencilerine ve gösterilere katılım sağlayan tüm sanatseverlere teşekkür etti.

Aliağa Belediyesi Sanat Evi’nin her geçen gün büyüyen bir aile olduğunu belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Şuan da bin 700 kadar kursiyerimiz var. Bu sayı her geçen gün artıyor. ASEV bünyesinde çok değerli eğitmenlerimiz var. Çocuklarımızın ASEV kurslarına gitmelerini, orada eğitim görmelerini ve sanatsal yeteneklerinin ortaya çıkartılmasını arzu ediyorum. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın sanatla iç içe olabilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu konuda da bildiğiniz gibi yakın bir zamanda Türkiye’de ilk pilot uygulaması olan ilkokul sonrası Güzel Sanatlar Okulu Aliağa’ya kurulacak. Türkiye’nin sanat konusundaki başarılı çocukları sınav yoluyla bu okula gelecek ve eğitim görecek” dedi.

Aliağa’ya üniversite müjdesi

Başkan Serkan Acar, konuşmasında Türkiye’nin en saygın üniversitelerinden birinin büyük bir kampüs kurmak için yakın bir zamanda Aliağa’ya geleceği müjdesini de verdi. Başkan Serkan Acar, Aliağa’ya kurulacak olan üniversite kampüsünün şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diledi.