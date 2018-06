ASEV öğrencilerinden unutulmaz müzik ve dans gecesi

Etkinlikler çerçevesinde ASEV eğitmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Batı Müzikleri ve Latin Dansları Gecesi’ Aliağalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Aliağalıların akın ettiği dans şölenine Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da ailesiyle birlikte katıldı.

Tüpraş Halk Eğitim Merkezinde sahne alan 9 yaş ve üzeri kursiyerler, müzik konusundaki hünerlerini sergiledi. Sahnede keman, piyano ve gitar çalarak Batı Müziğinden örnekler sunan kursiyerleri salonu dolduran vatandaşlar hayranlıkla izledi. ASEV öğrencileri Aliağalıların yoğun ilgi gösterdiği konserde; Yesterday, Shape Of You, My Pony, Bolerias, Il Cigno Dell Amore gibi batı müziğinin bilindik parçaları enstrümanlar eşliğinde seslendirdi.

ASEV solfej öğrencileri tarafından seslendirilen Türkçe eserler de izleyenlerin beğenisini kazandı. Kimi zaman ASEV Eğitmenlerinin de enstrümanlarıyla destek verdiği konserde öğrenciler müzik konusundaki yetenekleriyle vatandaşlar tam not aldı.

Profesyonel dansçıları aratmadılar

Farklı yaş gruplarından 188 kursiyerin gösteri sunduğu gecenin ikinci bölümünde sahneye çıkan minik dansçılar profesyonel dansçıları aratmadı. Minik dansçıların modern bale, salsa, tango, cha cha, Rock’n Roll gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı. Öğrencilerin Çanakkale Türküsü eşliğinde yaptığı bale gösterisi de izleyenlerin beğenisini kazandı.

Genç dansçılar geceye damga vurdu

Programın son bölümünde sahneye çıkan genç dansçılar yaptıkları birbirinden farklı dans koreografileriyle geceye damga vurdu. Müziğin ritmine kendini kaptıran izleyiciler çoğu zaman sahnedeki genç dansçılarla birlikte ritim tuttu.

Programın sonunda ise ellerinde Türk bayraklarıyla sahneye çıkan eğitmen ve kursiyerler İzmir Marşını hep bir ağızdan söyledi. Salonda muhteşem bir bayrak şov sahneleyen öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu.