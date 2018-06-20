ASEV THM Korosu ‘Yaz Konseri’ ile sahne alacak

Yıl sonu etkinlikleri kapsamında sahne alacak olan 80 kişilik dev koro Anadolu’nun çeşitli yörelerinden derlenen türküleri seslendirecek.

ASEV bünyesinde verilen Türk Halk Müziği eğitimlerine katılan kursiyerler, 20 Haziran Çarşamba günü Aliağa Belediyesi Açıkhava Tiyatrosunda düzenlenecek olan konserde hünerlerini sergileyecek. Saat 21.00’de başlayacak konserde koro ve solo halinde seslendirilecek türküler katılımcılara unutulmaz bir türkü şöleni yaşatacak.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Zeynel Demir’in yönetimindeki koro 16 parça seslendirecek. Konserin enstrüman ekibinde ise Özgür Yurteri, Erkan Demir, Emre Gülenler, Mahmut Karagenç, Ömer Altuntaş, Furkan Akyel, Onurcan Kaya, Halil Altınköprü, Alis Aktaş, Oğuzhan Turan, Hüseyin Özdoğan yer alacak.