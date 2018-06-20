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20 Haziran 2018 14:36

ASEV TSM Korosu’ndan muhteşem konser

Yıl sonu kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahne alan Aliağa Belediyesi Sanat Evi (ASEV) Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, ‘Bahar Şarkıları’ ile musiki severlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

ASEV TSM Korosu’ndan muhteşem konser

20 Haziran 2018 14:36


Aliağa Belediyesi Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konsere Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, eşi Özlem Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, Sosyal, Kültürel ve İdari İşler Müdür Ali Osman Karatekin ve çok sayıda sanatsever katıldı.



Hayran bıraktılar


ASEV TSM Korosu yıl sonu kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahne aldı. Şef Barış Doğan’ın yönetimindeki koro, en güzel bahar şarkılarını Aliağalı musiki severler için seslendirdi. Uzun süre hafızalardan silinmeyecek konser ‘Ömrümüzün Baharı’ isimli parça ile başladı. İki bölümden oluşan konserde 24 seçkin eser kimi zaman koro kimi zamanda solo halinde seslendirildi. Dinleyicileri kendine hayran bırakan 80 kişilik dev koroda 14 kişilik enstrüman ekibi de yer aldı.


Başkan Serkan Acar’dan sürpriz düet


Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, koronun söylediği tüm şarkılara katılımcılarla birlikte eşlik etti. Dinleyicilere sürpriz yaparak konserin ikinci bölümünde sahneye çıkan Başkan Serkan Acar, bestesi Erdoğan Berker’e güftesi ise Bekir Mutlu’ya ait olan ‘Bir İlk Bahar Sabahı’ adlı parçayı Korist Zehra Yurttagül ile birlikte seslendirdi.



“Tüm dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum”


Yorumuyla büyük alkış alan Başkan Serkan Acar “Benimle düet yapma teveccühü gösteren Zehra Yurttagüle, her biri birbirinden değerli koro ailemize, Barış hocamıza ve bu güzel gecede bizleri yalnız bırakmayan tüm dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.


Başkan Serkan Acar, konserin son bölümünde koro şefi Barış Doğan’a teşekkür çiçeği takdim etti. Yaklaşık iki buçuk saat süren konser İzmir Marşı’nın hep bir ağızdan söylenmesi ile son buldu.



“Müthiş bir repertuar oluşturduk”


Hatıralara kazınacak güzel bir bahar konseri verdiklerini belirten Koro Şefi Barış Doğan, “Uzun süre yaptığımız çalışmalar ile müthiş bir repertuar oluşturduk. Aliağa halkı her zamanki gibi bizi yalnız bırakmadı. Tüm bahar şarkılarını halkımızla birlikte söyledik. Belediye Başkanımızda bize bir sürpriz yaptı. Güzel bir şarkıyla bize eşlik etti. Bizim için güzel bir anı oldu. Tüm Aliağa halkına ve özverili çalışmalarından dolayı koristlerime çok teşekkür ediyorum” dedi.




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