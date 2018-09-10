ASEV'de yeni dönem kurs kayıtları başlıyor

Topluma sanatı sevdirmek, bireyleri sanata teşvik etmek ve sanatın yaygınlaşarak gelişmesini sağlamak adına çalışmalarını aralıksız sürdüren Aliağa Belediyesi Sanatevi'nde (ASEV) 2018-2019 dönemi kurs kayıtları başlıyor.

Deneyimli ve güçlü kadrosuyla 7'den 70'e her yıl binlerce Aliağalıya sanat alanında eğitimler veren ASEV, hazırladığı geniş kapsamlı kurs programı ile kentin sanat hayatına bu yıl da renk katacak. 2018-2019 dönemi kurslarına katılmak isteyen vatandaşlar 17 Eylül-1 Ekim tarihlerinde Aliağa Açıkhava Tiyatrosu'na şahsen başvurarak ön kayıt yaptırabilecek.

ASEV kurslarına katılan sanatseverler yıl boyunca; keman, piyano, klasik gitar, bağlama, ud, klarnet, ney, ritim atölyesi, kaval zurna, bateri, Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Halk Müziği Korosu, gençlik korosu, halk dansları, latin dansları, bale, şan ve nefes teknikleri, tiyatro, çocuk tiyatrosu, resim, ebru sanatı, takı tasarım, hasır örme, diksiyon, Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Halk Müziği Korosu, Gençlik Korosu ve kısa film atölyesi branşlarında eğitim alma imkanı bulabilecek. ASEV çatısı altında eğitim gören kursiyerler yıl içerisinde; konserler, dans gösterileri, sergiler, yıl sonu etkinlikleri, milli bayram ve özel günler başta olmak üzere birçok etkinlikte performanslarını Aliağalı sanatseverlerin beğenisine sunma imkanı da bulacak.