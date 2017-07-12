ASEV’den kişiye özel İlk Dans

Resimden müziğe, tiyatrodan farklı el sanatlarına kadar birçok dalda eğitim veren Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV), unutulmaz anlarında unutulmaz izler bırakmak isteyenleri ‘İlk Dans’ kursuna davet ediyor. Alanında uzman dans eğitmenleri tarafından verilecek olan kişiye özel dans kursuna partnerlerle birlikte ya da birey olarak katılabilineceği bildirildi.

İlk Dans kursuna katılmak isteyenlerin yine Aliağa Açık Hava Tiyatrosuna müracaat edebileceği, ya da 616 6477-600 ASEV numaralarından detaylı bilgiye ulaşabileceği bildirildi.