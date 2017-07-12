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12 Temmuz 2017 15:19

ASEV’den kişiye özel İlk Dans

Kültür sanat faaliyetlerini yıl boyu sürdüren Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV), kişiye özel ‘İlk Dans’ kursunu dans severlerin hizmetine sunuyor.

ASEV’den kişiye özel İlk Dans

12 Temmuz 2017 15:19


Resimden müziğe, tiyatrodan farklı el sanatlarına kadar birçok dalda eğitim veren Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV), unutulmaz anlarında unutulmaz izler bırakmak isteyenleri ‘İlk Dans’ kursuna davet ediyor. Alanında uzman dans eğitmenleri tarafından verilecek olan kişiye özel dans kursuna partnerlerle birlikte ya da birey olarak katılabilineceği bildirildi.


İlk Dans kursuna katılmak isteyenlerin yine Aliağa Açık Hava Tiyatrosuna müracaat edebileceği, ya da 616 6477-600 ASEV numaralarından detaylı bilgiye ulaşabileceği bildirildi.




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