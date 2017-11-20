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20 Kasım 2017 16:59

ASEV’den miniklere dans kursu

Aliağa Sanatevi (ASEV) bünyesinde açtığı kurslarla yaklaşık 2 bin kişiye sanat eğitimi veren Aliağa Belediyesi, geleceğin dansçılarını yetiştirirken, her yaştan öğrencinin yer aldığı modern dans kurslarına özellik minikler yoğun ilgi gösteriyor.

ASEV’den miniklere dans kursu

20 Kasım 2017 16:59


7’den 77’ye herkese sanatın kapılarını açan Aliağa Sanatevi (ASEV), modern dans kurslarında 164 öğrenciye eğitim veriyor. ASEV dersliklerinde verilen eğitimler minikler, ortaokul ve yetişkinler olarak üç gruptan oluşuyor. ASEV Latin Dansları Eğitmeni Berkan Beşçınar tarafından verilen kurslarda öğrencilere; salsa, tango, rumba, cha cha, kovboy, Amerikan folk, Hint dansı, sirtaki gibi modern dans eğitimleri veriliyor. Dans kursları çocukların öz güvenini, duygusal gelişimini ve fiziksel gelişimini desteklediği ifade edilirken, çocuklar ayrıca hafta sonu kursları ile müzik ve eğlence dolu bir hafta sonu tatili de geçiriyor.


Çocukların dans ve ritim yeteneklerini geliştirmelerinin yanı sıra sosyalleşmelerine da katkı sağladıklarını belirten ASEV Latin Dansları Eğitmeni Berkan Beşçınar, “Her şeyden önce küçük yaşlarda dans etmeye başlamak çocuğun fiziksel ve ruhsal gelişimine önemli destek veriyor. Okul dışı bir aktivite olmasından dolayı, çocuğun başka bir ortamda sosyalleşmesini ve farklı arkadaşlar edinmesini sağlıyor. Grup olarak ve bireysel olarak hareket etmeyi ve sorumluluk almayı da pekiştiriyor. Dans etmek, çocuğun kendini ifade etmesinin alternatif bir yoludur. Dans, öğrenme ve dikkat becerilerini geliştirdiği gibi öz güveni de yükseltiyor. Verilen eğitimler sonunda 23 Nisan ve yıl sonu etkinliklerinde sahne alıyoruz. Düzenlenen dans gösterileriyle yeteneklerimizi sergiliyoruz” dedi.




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