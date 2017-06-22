Asfalt seferberliği tüm hızıyla sürüyor

Çeşitli kurumların uzun süredir yürüttüğü altyapı çalışmaları nedeniyle köstebek yuvasına dönen Aliağa’nın cadde ve sokaklarını yenilemek üzere dev asfalt hamlesinin startını yaklaşık üç ay önce Yalı Mahallesinden veren Aliağa Belediyesi Fen İşleri ekipleri, çalışmalarını belirlenen program çerçevesinde sürdürüyor. İlk olarak Yalı Mahallesinin tüm cadde ve sokaklarını sıcak asfalt ile kaplayan belediye ekipleri, buradaki çalışmalarını kısa sürede tamamladı.

Yalı Mahallesine bir günde rekor asfalt

Mesai mefhumu gözetmeksizin yürütülen asfaltlama faaliyetleri ile Yalı Mahallesine bir günde bin 200 ton rekor asfalt döküldü. Çalışmaların tamamında ise Yalı Mahallesi’ne yaklaşık 20 bin ton asfalt serildi.

Araç sürücüleri rahat bir nefes aldı

Yalı Mahallesindeki asfaltlama faaliyetleriyle eş zamanlı olarak; Avcı Ramadan Bölgesi ile Aliağa trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet Caddesi, Fatih Caddesi ve Namık Kemal Caddesi de asfalt ile kaplanarak araç sürücüleri ve yayalar rahat bir nefes aldı.

Kültür Mahallesinde sona doğru

Aliağa’da bozuk yol bırakmama ilkesi ile sürdürülen çalışmalar kapsamında belediye ekipleri, Kültür Mahallesinin yollarına da el attı. Mahallenin büyük bir bölümüne sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Çalışmalar dahilinde Kültür Mahallesine yaklaşık 25 bin ton asfalt serildi.

Viking Evleri bölgesi elden geçirildi

Belediye ekipleri, Kültür Mahallesindeki asfaltlama faaliyetlerinde sona yaklaşıldığını ve birkaç günlük çalışma ile buradaki çalışmaların tamamlanacağını belirtti. Kültür Mahallesi ile birlikte plajlar mevkiinde bulunan Viking Evleri bölgesi de elden geçirilerek yollar modern görünüme kavuşturuldu. Aliağa Belediyesi Fen İşleri yetkilileri, asfaltlama çalışmalarının belirlenen plan ve program dahilinde sırasıyla tüm mahallelerde sürdürüleceğini belirtti.