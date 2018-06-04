Asfaltta rekor geliyor

Büyükşehir, bu yıl dökeceği asfalt miktarını yaklaşık yüzde 25 artırmış olacak.

Belkahve, Bayındır ve Bergama’daki 3 şantiyede birden asfalt ve parke üretimi yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında yeni bir rekora hazırlanıyor. Asfalt kapasitesini saatte 160 tondan 740 tona çıkaran Büyükşehir, başta sorumluluk alanına sonradan bağlanan ilçelerdeki köy ve ova yolları olmak üzere, kentin her noktasında tempoyu artırdı. İzmir’in yerel yönetimi, 2018 yılında 2 bin kilometre ova yolu ile bin 910 kilometrelik yolun asfaltını gerçekleştirerek yeni bir rekora imza atmayı hedefledi. 2017 yılında bin 533 kilometre uzunluğundaki yola eşdeğer 1 milyon 789 bin tonluk rekor asfalt döken Büyükşehir, bu yıl dökeceği asfalt miktarını yaklaşık yüzde 25 artırarak 2 milyon 200 bin tona çıkaracak. 2017’de 4 milyon 250 bin metrekare alanı asfaltlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2018’de 10 milyon metrekare ova yolunu asfaltlayacak. Bu rakamlar, İzmir’de tüm zamanların rekoru olacak.

İzmir-Fas mesafesi kadar ova yolu asfaltlandı

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 2004 yılında başlatılan ova yollarının düzenlenmesi projesi kapsamında 14 yılda 27 milyon 600 bin metrekare alanı yani 5 metre genişliğinde 5 bin 520 kilometre uzunluğunda yolu asfaltlayarak İzmir-Fas arasındaki mesafeyi geride bıraktı. Büyükşehir Belediyesi, 620 milyon lira kaynak ayırdığı bu çalışmalarıyla çiftçileri kışın çamurdan, yazın tozdan kurtardı. Üreticilerin ürünlerinin kalitesi artarken alıcıların tarla ve bahçelere ulaşımı kolaylaştı; maliyetler azaldı. Böylece İzmir, yerelde kalkınma hedefi doğrultusunda önemli adımlar atmış oldu. 2018 yılında da ova yollarının sathi kaplamasını sürdüren Büyükşehir, tarihi bir rekora imza atmaya hazırlanıyor.

Muhtar talepleri dikkate alındı

Asfalt çalışmaları, başta 11 metropol ilçesi olmak üzere kentteki tüm muhtarlarla toplantı yapan Başkan Aziz Kocaoğlu’na iletilen ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirildi. İzmir’in birçok bölgesindeki su, kanalizasyon, elektrik, doğalgaz ve telekomünikasyon hizmetlerinin karşılanması amacıyla başlayan yoğun altyapı çalışmaları sonrasında bozulan yollar başta olmak üzere, merkezdeki mahallelerde asfalt harekatına geçildi.