İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Org. Nafiz Gürman Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda açılışı gerçekleştirilen Aşık Mahzuni Şerif Kültür Merkezi Cemevi'nde ilk cem gerçekleştirildi.

Aşık Mahzuni Şerif Kültür Merkezi ve Cemevi, Dede Cafer Kaygusuz önderliğinde ilk mihman cem törenine ev sahipliği yaptı. Mihman ceminde misafirlere seslenen Kaygusuz, "Kasım ayı biz Aleviler için apayrı bir hüzün taşır. Mustafa Kemal Atatürk'ün bizde yeri ayrıdır. Gerçekten güzel bir tesis. Cemevimiz 7/24 tüm vatandaşlarımızın hizmetinde" dedi. Konuşmanın ardından Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anısına dua okundu. Sonrasında ise yeni cemevinde ilk cem gerçekleştirildi. Vatandaşlar, mahalleye kazandırılan merkezden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, her inançtan insana saygı duyduklarını ve imkanlar dahilinde tüm ihtiyaçlara yanıt vermeye çalıştıklarını belirterek, "Yeni cemevi hayırlara vesile olsun. Bayraklı'da cemevleri sayısını artırarak, Alevi öğretisini toplumun bütün kesimine yaymalıyız. Alevi dünyasının yüzünü ne kadar aydınlığa döndüğünü ve İslam'ı ne kadar doğru yorumladığını, kadın erkek eşitliği başta olmak üzere ne kadar çağdaş bir dünya görüşü olduğunu önce İzmir'e sonra Türkiye'ye duyulmasını sağlamalıyız. Bu anlamda her inançtan vatandaşımızın yanındayız. Camiler de bizim cemevlerimiz de" dedi.