Asıl bayram bir yıl sonra Uzundere’de

"Yerinde ve uzlaşmayla" gerçekleştirilen ilk etaptaki inşaat kalitesi ve hızı, ikinci etabın uzlaşma görüşmelerinin de çok daha kısa süre içinde tamamlanmasını sağladı. Tüm alt yapısıyla birlikte 2018 Haziran ayında teslim edilecek evlerini dört gözle bekleyen Uzundereliler, en çok konutların depreme dayanıklı olmasına seviniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de kentsel dönüşüm çalışmalarına örnek olan Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ilk etabın binaları yükseldikçe heyecan da artmaya başladı. 32 hektarlık alanda gerçekleştirilen proje, ülkenin "yüzde 100 uzlaşma ve yerinde dönüşümle gerçekleştirilen ilk kentsel dönüşüm projesi" olarak daha şimdiden tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Birinci bölge birinci etap çalışmalarının sürdüğü projede 5 blokta 8’er kata ulaşıldı. 4 blokun da kazı çalışmaları devam ediyor. İlk etap inşaatlar, tüm alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, 2018 Haziran ayında teslim edilecek. Evleri dönüşüme giren vatandaşlar, heyecanlı bir bekleyiş içinde konutların yükselmesini izliyor. Bir yıl içinde tamamlanacak olan konutlarına yerleşmeyi bekleyen hak sahipleri konforlu, güvenli, estetik, modern ve depreme dayanıklı sağlam yapılara taşınacak olmanın mutluluğunu yaşıyor. Uzundere kentsel dönüşüm projesinin ilk etabında 280 konut ve 33 işyeri yer alıyor.

Binalar yükseldikçe uzlaşmalar arttı

Uzlaşmaların tamamlandığı 19 bin 974 metrekare büyüklüğündeki Uzundere ikinci etapta 12 blok, 422 konut ve 40 işyerinin yapımı için geçtiğimiz ay meclis kararı alınmıştı. İkinci etap uzlaşma sürecinin çok daha kısa sürdüğünü belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, projenin kapsamındaki ilk etabında binaların yükseldiğini gören vatandaşların endişelerinin ortadan kalktığını ve ikinci etabın da hemen başlamasını dört gözle beklediklerini söyledi. Uzundere Mahalle Muhtarı Osman Sarı, “Benim evim ikinci etapta yer alıyor. Binaların yükseldiğini gördükçe biz de hemen ihalenin yapılmasını ve inşaatlara başlamasını dört gözle bekliyoruz” dedi.

Aziz Başkana teşekkürler

30 senedir Uzundere’de yaşayan Ümmühan Eliş, “Biz zamanında burada çok büyük rezillik çektik. Su, elektrik, yol hiçbir şey yoktu ama şimdi bize verdikleri daireler çok güzel olacak. Örnek daireleri gezince heyecanlanıyoruz. Yıkık dökük, eksik binalardan usandık. Gerçekten evlerin alt katlarında fareler oynuyordu, üst katlarımız biraz güzeldi ama onlar da her an yıkılacak gibiydi. Şimdi Başkanımız Aziz Kocaoğlu sayesinde güzel evlerde oturmak nasip olacak inşallah. Burayı gören arkadaşlar, hemen kendi inşaatları da başlasın istiyorlar” diye konuştu. Hak sahiplerinden Münire Tunçel ise düşüncelerini şöyle anlattı: “Bizim evimiz ikinci etapta yer alıyor, binaların böyle hızlı ve çabuk yükseldiğini gördükçe heyecanlanıyoruz. Bizim evlerimiz için de hemen ihaleye çıkılsın istiyoruz. Oturduğumuz evler çok kötüydü. Alt yapısı yoktu. Şimdi burada inşaatın nasıl ilerlediğini de görüyoruz. Bütün her şeyi mükemmel yapıyorlar. Aziz Başkanıma ve burada çalışan ekiplere çok teşekkür ediyoruz."

"Çocuklarımız bizim gibi çile çekmeyecek"

Depremlerden psikolojik olarak çok etkilendiğini söyleyen Zeliha Kaçar, “Evlerimiz çok kötüydü, hiçbir şeyimiz yoktu. Depreme dayanıklı değildi. Çok ufak bir deprem olduğunda bile çok sallanıyorduk, korkuyorduk. Şimdi yeni binalarımız depreme dayanıklı yapılıyor. Allah razı olsun Belediye Başkanımızdan. Onun sayesinde güzel ve sağlam evlerde oturacağız. Çoluk çocuğumuzun güzel evleri olacak, bizim gibi çile çekmeyecekler” ifadelerini kullandı. Bir diğer hak sahibi olan Alpaslan İstemi de şunları söyledi: “Bir kere binaların sağlam, depreme dayanıklı yapılıyor olması çok önemli. Memleketimiz deprem bölgesinde. Yeni evlerimizde oturmak tedirginliğimizi ortadan kaldıracak. İnşaatlar hızlı ilerliyor, zamanında evlerimize geçeceğiz inşallah. Biz bir an önce yeni evlerimize yerleşmeyi istiyoruz; daha rahat, daha mutlu bir hayat yaşamak için.”

Heyecan dorukta

Binaların yükseldikçe heyecanlarının arttığını söyleyen Sevgi Urhan, "Binaların yükseldiğini gördükçe endişemiz, çekincemiz bitti, yerini heyecan aldı. Çok teşekkür ediyoruz İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne. Allah razı olsun, bizi o kötü evlerden kurtarıyor” derken, heyecanlarının gittikçe arttığını söyleyen bir başka hak sahibi İsmet Tunçel, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu öncülüğü yaptığı için çok teşekkür ediyoruz. Çok mutluyuz çünkü sağlıklı ve sağlam evlerde oturacağız. Gelecek ve İzmir için çok faydalı bir dönüşüm olacak” dedi. Karabağlar Yurtoğlu Mahalle Muhtarı Duran İmrek ise şunları söyledi: "1995 yılından beri bu mahallede oturuyorum. Önceki hali içler acısıydı. O yüzden İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkanımız Aziz Kocaoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Burada emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Vatandaşların huzur içinde yaşayabilecekleri ve oturabilecekleri, kaliteli yaşama sahip olabilecekleri konutların yapılmasında öncü oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Bize önem verdiler; bu kadar kısa zamanda binalar yükseldi. Buradaki insanlar imza atmıyorlardı, uzlaşma aşamasında çekinceleri vardı. Çok zorlanıldı. İnsanları ikna yolunda çok uğraşıldı ama şimdi bu insanlar binaları gördükçe inanılmaz bir heyecana kapılıyorlar. İnşallah her yerde bu dönüşüm ilerler, sağlıksız ve çarpık yapılardan kurtuluruz. İnsanlar korkusuzca, seve seve, rahat rahat yaşamaya devam ederler.”