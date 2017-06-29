Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 19:09

Aşırı sıcak delirtti, çırılçıplak soyundu

İzmir’in Ödemiş ilçesinde sıcaktan bunalan bir kişi soyunarak dakikalarca en işlek caddede dolaştı.

Aşırı sıcak delirtti, çırılçıplak soyundu

29 Haziran 2017 19:09

Çırılçıplak adamı görenler ise gözlerine inanamadı.


Edinilen bilgiye göre olay, Ödemiş ilçesinde yaşandı. Kentte hava sıcaklı 40 derecenin üzerine çıkınca sıcaktan bunalan bir adam, üzerinde ne varsa çıkarıp attı. İsmi öğrenilemeyen adam, daha sonrada kentin en işlek cadde ve sokaklarında dolaşmaya başladı.



Vatandaşlar şok oldu


Elbiselerini bir kenara atan ve çıplak bir şekilde sokakta dolaşan adamı görenler ise gözlerine inanamadı. Dakikalarca trafikte dolaşan adamı ise bazı vatandaşlar cep telefonuna kaydetti. Çıplak vatandaşı o sırada devriye görevi yapan polisler gördü. Polisler, hemen apar topar adama müdahale etti. Gerçek ise daha sonra anlaşıldı. Adamın akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilirken, çevredeki esnaflar adama elbise vererek giydirdi. Adam, daha sonrada polis nezaretinde trene bindirilerek Bayındır’a gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    40°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    42°C
  • Pazar
    Sıcak
    42°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:34
  • Güneş :05:44
  • Öğle :13:26
  • İkindi :17:21
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!