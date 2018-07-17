Aşırı sıcaklar saçlarınızı yıpratmasın

Yaz aylarında sıcak ile birlikte boğucu nem oranının saç sağlığını olumsuz etkilediğini belirten Özel Gazi Hastanesi Saç Ekim Merkezi Direktörü Yasemin Gülgör, "Üstüne bir de havanın boğucu nem oranı eklenince bir türlü olması gereken nem ve kuruluk oranını baş derisi ayarlayamaz. Haliyle alışagelmişin dışında bir dökülme olur. Bu dönemde her zamankinden daha fazla bir fiziksel travmaya maruz kalan saçlar; erkekler kadar kadınlara da panik yaşatır. Bu durumda paniğe kapılmamak, doktor tarafından tavsiye edilirse sprey şeklinde lokal olarak uygulanan ilaçlarla tedavi etmek ve saç folliküllerini güçlendirmek gerekir” dedi.

"Ailede var, yapacak bir şey yok, demek doğru değildir"

Erken teşhis ve tedavinin dökülmeyi yavaşlattığını ifade Gülgör, "Dökülmenin başladığı dönemde mutlaka bu konuda bir hekime başvurulmalıdır. ’Ailede var, yapacak bir şey yok!’ demek doğru değildir. Ülkemizde saç dökülmesi yaşayan kişilere hiçbir faydası olmayan hatta dökülmeyi artırabilen şampuanlar ya da bitki tedavileri önerilmektedir. Bunlar kişiye vakit kaybettirir. Kuaförlerde tamamen ticari amaçlı olarak satılan kozmetik ve şampuanların kullanımı özendirilerek tedavinin en kritik dönemi ne yazık ki kaybedilmektedir. Oysa bu dönem bir hekim tedavisi ile geçirilirse saçların büyük kısmı kurtarılır” diye konuştu.