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11 Ocak 2017 11:18

Aşırı tuzlu yiyenlerde felç riski ortaya çıkıyor

Aşırı tuzlu yiyenlerde felç riski ortaya çıkıyor

11 Ocak 2017 11:18

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Saklamaz, aşırı tuz kullanımının sağlık açısından birçok zararı bulunduğunu belirterek, tuzun; felç, körlük, kalp ve böbrek yetmezliği ile hipertansiyon gibi birçok hastalığın tetikleyicisi olduğunu kaydetti.
Türk insanının günlük alınması gereken tuz miktarının 3 katından fazla tuz kullandığını dile getiren Medical Park İzmir Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Saklamaz, “Tuz günümüzde çok fazla kullanılan bir besin maddesi. Ülkemizde ortalama 20 gram civarında kullanılmaktadır. Bu durum kültürümüzden, damak tadımızdan ve yemek alışkanlıklarımızdan kaynaklanıyor ve kolay kolay değişmiyor. Bu nedenle çocuklarımızın yemeklerine az tuz koyarak onların gelecekte az tuz tüketmesini sağlayabiliriz. Yemeği tuz olmadan lezzetlendirmek için değişik baharatlar ve limon kullanılmasını öneriyoruz” dedi.

"Felç riski oluşabilir"
Uzman Dr. Ali Saklamaz, yüksek miktarda tuz tüketiminin vücutta su tutulumuna ve dolaşım sistemine bağlı hasara neden olduğunu kaydederek, “Gereğinden fazla tuz tüketimi tansiyon yüksekliği ve organ hasarlarını beraberinde getiriyor. Yüksek tansiyon geri dönüşü olmayan organ hasarlarına, felç, kalp krizi, körlük ve böbrek yetmezliğine varan sonuçlar doğuruyor. Günlük tuz tüketiminin normal seviyeye düşürülmesi felç ve kalp krizi riskini azaltıyor” diye konuştu.

"Restoranlar özen göstermeli"
Uzman Dr. Ali Saklamaz sözlerini şöyle sürdürdü:
“Tuzun, vücudun ihtiyacı kadar kullanılması çok önemli. Yeme hizmeti veren restoran ve kafeterya gibi yerlerin tuz kullanımı konusunda hassas olmaları gerekiyor. Sağlık Bakanlığının bu yöndeki çalışmalarını destekliyoruz. Çünkü tuzu ne kadar az tüketirsek o derecede hastalıklardan korunmuş oluruz. Toplumun bu yönde bilinçlendirilmesi çok önemli.”



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