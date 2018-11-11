'Aşk Halleri' Konak'ta kapalı gişe oynadı

Konak Belediyesinin haftanın üç günü tiyatro keyfi yaşatan ‘Tiyatro Konak'ta' projesi kapsamında bu kez Zuhal Olcay ve Burak Sergen'in sahneye koyduğu Aşk Halleri adlı tiyatro oyunu İzmirlilerle buluştu.

Hollandalı yazar Maria Goos'un ‘Doek' adlı oyunundan Türkçe'ye uyarlanan Aşk Halleri adlı tiyatro oyunu, 9-10 Kasım tarihleri arasında sahnelendiği Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde kapalı gişe oynadı. İzmirli tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oyunun biletleri günler öncesinden tükenirken, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da oyunu tiyatro sanatçısı Cezmi Baskın ve eşiyle birlikte izledi. Konusuyla dikkat çeken oyun, Zuhal Olcay ve Burak Sergen'i ilk kez aynı sahnede buluşturdu. Oyunda aynı konservatuvardan mezun olan Liz ve Richard'ın ilk kez birlikte sahneye çıktıkları mezuniyet oyununu 30 yıl sonra yeniden sahneye koyma hazırlıkları üzerinden yaşadıkları ilişkiler anlatılıyor. Mezun olduktan sonra 20 yıl beraber sahne alan ikiliden Liz'in her şeyi geride bırakıp Güney Fransa'ya yerleşmesi ve sahnelerden uzak, sakin bir yaşam sürmeyi tercih etmesi, Richard'ın ise Liz ile 30 yıl önce oynadıkları mezuniyet oyununu tekrar sahneye koymaya hazırlanması ancak kendisine eşlik edecek doğru kişiyi bulamaması ele alınıyor.

İki günde dolu salon

Zuhal Olcay ve Burak Sergen oyunculuklarıyla göz doldurduğu ‘Aşk Halleri'nde kadın-erkek, karşı cinslerden iki meslektaş, eski iki arkadaş ve eski iki sevgili olarak Richard ve Liz üzerinden kurulan dünya ile ilişkilere, geride bırakılanlara, özlemeye, vazgeçmeye ve geri dönmeye dair bir sorgulamalar yapılıyor. İki gün boyunca dolu salona oynayan Aşk Halleri oyununda Zuhal Olcay ve Burak Sergen'in mükemmel uyumları ve başarılı oyunculuklarıyla seyirciden tam not aldı.