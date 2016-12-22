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22 Aralık 2016 15:23

Asker arkadaşları 42 yıl sonra İzmir’de buluştu

Asker arkadaşları 42 yıl sonra İzmir’de buluştu

22 Aralık 2016 15:23

Kayseri Ulaştırma Taburunda 42 yıl önce askerlik yapan arkadaşlar, sosyal medyadan birbirlerini bulup yıllar sonra İzmir’de buluştu. Askerlik arkadaşları, uzun süre sonra birbirlerini görmenin mutluluğunu yaşayarak, askerlik anılarından konuşup hasret giderdi.
İstanbul’da yaşayan Mustafa Sert (62), sosyal medya hesabından arama yaparken 1974 yılında Kayseri Ulaştırma Taburunda beraber askerlik yaptığı İzmirli Recai Barça’yı buldu. İki asker arkadaşı, sosyal medyadan mesajlaşıp konuşurken birlikte askerlik yaptıkları arkadaşlarını sosyal medyadan ve telefonlarından ulaşmaya başladı. Mustafa Sert, ‘Ulaştırma Taburu Kayseri’ adıyla Facebook’ta bir sayfa açarak, 1974 tertip birlikte askerlik yaptıkları arkadaşları burada topladı. 80 arkadaşın bulunduğu sayfada, askerlik arkadaşları buluşma kararı aldı. Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan asker arkadaşları, en çok katılımcının bulunduğu İzmir’de buluşmaya karar verdi. Kayseri’de 42 yıl önce birlikte vatani görevlerini yapan askerlik arkadaşlarından; İzmir’den 12 kişi, İstanbul’dan 4 kişi, Manisa’dan 3 kişi, Çanakkale’den 2 kişi, Afyon’dan 2 kişi, Zonguldak, Samsun, Antalya, Uşak, Balıkesir, Denizli, Giresun ve Trabzon’dan birer kişi olmak üzere toplam 31 kişi buluşmaya geldi. Gündoğdu Meydanında buluşan asker arkadaşları, askerlik anılarını tazeleyip geçmişte yaşadıkları anıları anlatıp hasret giderdi. Bol bol fotoğraf çektiren 1974 tertip askerler, bir daha başka bir yerde buluşmak üzere sözleşip ayrıldı.



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