Askıda ekmek değil, askıda giysi

Yol üzerindeki tezgahlara "Ücretsizdir. Getirebilirsiniz, alabilirsiniz. 7 gün" yazısı asan Çakır, günde yaklaşık 500 kişinin yüzünün gülmesine vesile oluyor.

İzmir'in Balçova ilçesine bağlı Eğitim Mahallesinde emlakçılık yapan 52 yaşındaki Ahmet Çakır, sokakta yalın ayak üşüyen çocukları görünce aklına bir proje geldi. Dükkanının önündeki yola tezgahlar kuran Çakır, buraya "Ücretsizdir. Getirebilirsiniz, alabilirsiniz. 7 gün" yazısı astı. Kısa süre içerisinde hayırseverler ihtiyaç fazlası ürünleri tezgaha getirmeye, ihtiyaç sahipleri de bu ürünleri almaya başladı. İyilik rüzgarı tam bir yıldır her gün yaklaşık 500 kişinin yüzünün güldürüyor.

Bazen hayırseverlerin evine kadar gidip eşyaları tezgaha taşıyan Çakır, projenin devam edeceğini söyledi. Ücretsiz olarak dağıtılan eşyalar arasında gelinlik ve damatlık ile bir çocuğun kendi elleriyle yaptığı oyuncak da dikkat çekti.

Çevre sakinleri de memnun

Bir senedir dükkanın önüne tezgah kurduğunu kaydeden Çakır, "Bazen üşüyen, yalın ayak çocuklar geçiyordu buradan. İnsanların fazla eşyaları var ama verecek yerleri yoktu. Bu sebeple bu projeyi başlattım. Tezgahın özelliği, sahipsiz olması. Alan ve veren birbirini görmüyor. İnsanlar kullanmadığı eşyaları getiriyor ya da biz evlerine gidip alıyoruz. Örneğin dün biri aradı, satmadığı pantolonları verdi. Herkes işin ucundan bir şekilde tutsa, toplum daha kaynaşır. Ben bu işe ciddi şekilde önem veriyorum. Her gün eşyaları kontrol ediyorum. İçlerinde kötü, kirli eşya varsa ayırıyorum. Günde ortalama 500 parça eşya getirilip alınıyor. Bazen buradan ihtiyacı olan bir eşya alan kişi, ertesi gün başka bir eşyasını buraya bağışlıyor" dedi.

Projeden çok memnun olduklarını belirten çevre sakinleri de "Hayır yapmak çok güzel. Keşke herkes evinde kullanmadığı eşyaları böyle buraya getirse, ihtiyacı olanlar istifade etse. Çevre sakinleri olarak biz de ihtiyaç fazlasını getiriyoruz. İhtiyacı olanlar da alıyor" diye konuştu.