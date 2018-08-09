’Askıda Ekmek’ kampanyasına bir destekte MHP Aliağa’dan

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ’Askıda Ekmek’ projesinin başlatması, teşkilatların büyük desteğini görüyor. İzmir’in diğer ilçelerinde olduğu gibi MHP Aliağa İlçe Başkanlığı da, askıda ekmek projesine destek çıktı. MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ile MHP İl Başkan Yardımcısı Şevket Alptekin ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, ilçe de Fevzipaşa Caddesi üzerinde bulunan fırınları ziyaret etti.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu da, Türk islam geleneğine göre komşusu aç olanın tok yatamayacağını kaydederek, "Askıda Ekmek projesi, binlerce yıldır Türk İslam geleneğinde var olan; ama bunun çok onurlu yapılması gerektiğini bilen insanlarız. İhtiyacı olan vatandaşlarımızın onurunu zedelemeden, Anadolu’da da hepimizin kullandığı bir tabir vardır; ’Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek’ şeklinde. Liderimiz Devlet Bahçeli Bey’in Türkiye genelinde ‘Kardeşlik Kampanyası’ adı altında başlattığı bir kampanyadır. İzmir’in genelinde şu anda bu kampanya yapılıyor" dedi.

"Bizim birliğe beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz dönem"

Belediye Başkanı Serkan Acar ise bu projenin sadece bir ekmek paylaşımın olmadığını, bunun birlik ve beraberliği hatırlamak anlamında olduğunu vurgulayarak, "Sayın genel başkanımızın talimatı ile tüm ülkemizde, komşumuz açken biz tok olmak bizim örfümüzde, adetimizde yoktur. Bu noktada nasıl güzellikleri paylaşıyorsak zorlukları da, acıları da paylaşmamız gayesiyle bu kampanya genel başkanımızın talimatı ile İzmir’imizde başlamıştı. Bu günde Aliağa’mızda başlatmış bulunmaktayız. Ben kampanyamızın Aliağa’mıza da, İzmir’imize de ülkemize de hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ayrıca belediyemiz olarak biz sosyal anlamda bir takım çalışmalarımızda devam etmekte. Şahsi anlamda da ’Askıda Ekmek’ kampanyasını belediye dışında şahsi anlamda elimizden geldiğince destek vereceğiz. Bu önemli bir simgedir. Sadece bir ekmeği burada ulaştırmak değil mesele; toplum olarak bizim birliğe beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz dönem" diye konuştu.

’Komuşumuz açken tok yatmayalım’ sloganıyla yola çıkan Bahçeli’nin öncülük ettiği projeye büyük önem verdiklerini ifade eden MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir, şöyle konuştu:

"Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey’in başlatmış olduğu ’Askıda Ekmek’ projesi İzmir genelinde devam ediyor. Helvacı, Şakran ile üç tane köyümüzde ve üç tane de Aliağa merkezde olmak üzere toplamda sekiz noktada ekmek dağıtımına başladık."