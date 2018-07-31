’Askıda Ekmek’ projesine bir destek de İzmir’den

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, "Ekmeğe yüzde 15 zam insani ve vicdani değil. ’Askıda Ekmek’ projesini başlatıyorum" açıklamalarının ardından bir destek de MHP İzmir İl Başkanlığından geldi.

MHP İl Başkanı Necat Karataş, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Bayraklı ve Karabağlar ilçelerinde iki fırını ziyaret etti.

"Projemizin yaygınlaşmasını istiyoruz”

Projesi başlatması üzerine harekete geçtiklerini ifade eden MHP İl Başkanı Necat Karataş, "Biz de MHP İzmir İl Teşkilatı olarak Bayraklı ve Karabağlar ilçemizde bu kampanyayı başlatmış bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde her bölgeden iki ilçemiz olmak kaydıyla bu kampanya başlatılacak. Fakat bu kampanya 1-2 aylık olmayacak, sürekli olacak. Bir ekmek kendime, bir ekmek askıya düşüncesiyle bunun yaygınlaşmasını, İzmirli hemşehrilerimizin de bu kampanyaya katkı sağlamalarını bekliyoruz” dedi.

"İhtiyaç sahiplerinin onurunu kırmayın”

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, “Türk-İslam geleneğinde var olan bir organizasyonu genel başkanımız başlattı. Türkiye genelinde ihtiyaç sahiplerinin onurlarını kırmadan, alan eli veren elin görmediği bir kampanya başlattık. Biz de İzmir’de komşusu aç iken tok yatan bizden değildir anlayışıyla tüm teşkilatlarımızla bu kampanyaya destek vereceğiz. ’Askıda Ekmek’ kampanyası sürekli yapılmalı. Biz bu kampanyanın takipçisi olacağız, İzmir’deki MHP örgütlerimiz son derece duyarlı. İnşallah çok uzun süre devam eder. Gönül ister ki kimsenin ihtiyaç sahibi olmadığı bir ülkede yaşayalım. Ama toplumumuzun gerçeklerini de biliyoruz. Ülkemiz için İzmir için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ise Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatı üzerine harekete geçtiklerini belirterek, askıda ekmek kampanyası çerçevesinde 500 aileye ekmek dağıtarak başladıklarını açıkladı.