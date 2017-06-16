Ata ekmeği her cumartesi Ulamış Üretici Pazarı’nda

Seferihisar Belediyesi tarafından yok olmak üzereyken bulunup çoğaltılan topan karakılçık buğdayından yapılan Ata Ekmeği, büyük ilgi görmeye devam ediyor. Seferihisar Belediyesi Tarım Müdürlüğü, geçtiğimiz hafta Ulamış’ta yapılan şenlikte büyük ilgi gören Ata Ekmeğinin Ulamışlı kadınlar tarafından üretilerek her cumartesi günü köyde kurulacak pazarda satılacağını açıkladı. Belediye tarafından yapılan hasadı yapılan buğdayın unu, kadınlar tarafından yöresel yöntemlerle taş fırında pişirilerek misafirlere sunulacak. Ulamış köyü üretici pazarında kadınların yaptığı yiyeceklerden tarlalarında yetiştirdiği meyve sebzeye, el işlerinden canlı çiçeğe pek çok ürün de yer alacak. 10 Haziran Cumartesi günü açılışı yapılan Ulamış Köyü Üretici Pazarı, her cumartesi köy meydanında sabah 09.00’dan itibaren açık olacak.