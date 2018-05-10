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10 Mayıs 2018 13:01

Ata’dan Annesi’ne karanfil götürecekler

Anneler Günü’nü anlamlı etkinliklerle kutlamaya hazırlanan Karşıyaka Belediyesi, Bench Events işbirliğiyle, ’Atamızdan Annesi’ne Bir Karanfil’ temalı bisiklet turu düzenleyecek.

Ata’dan Annesi’ne karanfil götürecekler

10 Mayıs 2018 13:01

Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayacak olan tur, Zübeyde Anne’nin Karşıyaka’daki Anıt Mezarı’nda son bulacak. Ata’dan annesine karanfiller getirilecek.


Karşıyaka Belediyesi ve Bench Events Anneler Günü’nde anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Atamızdan Annesi’ne Bir Karanfil temalı bisiklet turu, 13 Mayıs Pazar günü, saat 14.30’da Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayacak ve Zübeyde Hanım’ın Karşıyaka’daki Anıt Mezarı’nda son bulacak. Katılımcılar, 15 kilometrelik parkuru anneler için pedallayacak. Ata’nın huzurundan, annesine karanfiller getirilecek.



Başkanlar da katılıyor


Binin üzerinde bisiklet tutkununun katılması beklenen tur öncesi, herkese anı tişörtü de dağıtılacak. Tura İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da katılacak. Bisikletçiler, Cumhuriyet Meydanı’ndan yola çıkacak. Talatpaşa Bulvarı üzerinden Altınyol güzergahı izlenecek. Tersane ayrımından Karşıyaka’ya girecek olan katılımcılar, Yunuslar heykelinin oradan Girne Bulvarı’na dönecek ve Zübeyde Hanım’ın Anıt Mezarı’na ulaşılacak. Toplam parkur, 15 kilometre olacak. Tura katılanlar, ellerindeki karanfilleri Anıt Mezara bırakacak. Sürüş boyunca ana arterler kullanılacak. Emniyet ve ambulans ekipleri tura eşlik edecek.


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Atamızın ve Zübeyde Annemizin manevi mirasını sonsuza kadar yaşatacağız. Bu etkinlik ile hem Anneler Günü’nü kutlayacak hem de bisiklet kullanımını özendirmiş olacağız. Atamıza bağlılığından hiçbir zaman vazgeçmeyen tüm İzmirlileri, Pazar günü 14.30’da Cumhuriyet Meydanı’na bekliyoruz” dedi.




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